В России продолжается флешмоб ни дня без пожаров. Жители страны-террористки и сами охотно приобщаются к нему. На этот раз зажигательное файер-шоу устроила бабушка из Пермского края.

Детали огненного инцидента рассказали российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал. Пожилая жительница села Горки решила бороться с сухой травой запрещенным способом – взяла и просто подожгла ее. В то же время, не так произошло, как думалось.

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Конечно, трава вспыхнула. А вместе с ней – и дом поджигательницы. Впоследствии пламя перекинулось на соседние постройки. Все они были деревянными, поэтому после встречи с огнем мы говорим о них в прошедшем времени. Всего без крова остались 15 человек.

Традиционно для России "пострадавших нет". В результате пожара нанесен ущерб на примерно 3 миллиона рублей. В настоящее время так называемые российские правоохранители устанавливают детали.

Мощный пожар под Москвой

Мощная пожар вспыхнул 22 апреля под Москвой. Полыхало в селе Машково Московской области, где расположен завод. Местные жители в соцсетях жаловались, что нечем дышать. На опубликованных кадрах было видно, как в небо поднимается столб дыма.

В общем, граждане страны-террористки испуганы из-за того, что пожары происходят все чаще.