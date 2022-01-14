В России больше нет дипломатии, – Яковенко о циничном заявлении Лаврова к Западу
Источник:24 канал
Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова выступил с циничным заявлением. Это свидетельствует о том, что в государстве больше нет дипломатии.
В государстве-агрессоре нет общественной сферы, которая обустраивает отношения с другими странами и договаривается о компромиссах. Об этом в эфире 24 канала отметил российский журналист Игорь Яковенко.
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Язык дипломатии России – криминальный жаргон
По его словам, специфический язык российских дипломатов появился 6 – 7 лет назад. Например, заявления Владимира Сафронова, говорившего в духе криминального жаргона.
Подтвердился очень неприятный факт – в России больше нет дипломатии,
– подчеркнул Яковенко.
Он объяснил, что "феней" – криминальным арго – сейчас разговаривает российская дипломатия. В частности, это речь Лаврова – о том, что Запад, мол, взорвался.
А также – речь его заместителя Сергея Рябкова. Он заявил, что Организация Североатлантического договора должна "собирать манатки".Напомним! Перед переговорами в Женеве Рябков посоветовал Альянсу " собирать манатки" и возвращаться к стандартам 1997 года.
Гарантия, что Россию не услышат
Яковенко считает, что, говоря на таком языке со своими партнерами, оппонентами, врагами или с кем-либо другим – это полная гарантия, что Россия не будет услышана.
Нет никаких шансов, что Россию будут воспринимать партнером в переговорах. Это подтвердилось по трем раундам на этой неделе, которые закончились 13 января. Переговоры с НАТО, с США и ОБСЕ закончились полным провалом.
"Если хочешь о чем-то договориться, нужно искать компромисс. Россия его искать не может", – заметил журналист.
Яковенко рассказал об отсутствии российской дипломатии: смотрите видео
Циническое заявление Лаврова: кратко
- В российском МИД потребовали от Запада быстрой реакции по "гарантиям безопасности" и заявили, что "терпение" у Москвы закончилось. Поэтому Россия ожидает письменного ответа на свои требования в течение недели.
- На брифинге Лавров заявил, что страны Европы "слепо" поддерживают во всем Украину; якобы выполняют все, чего хочет наше государство. А вот на желания России, мол, не обращают внимания, а это их очень оскорбляет.
- Лавров пытался цинично заверить, что у России – всегда благие намерения. Мол, Москва хочет, чтобы все чувствовали себя в безопасности, а ситуацию обостряет НАТО.