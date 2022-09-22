России будет трудно материально обеспечить 300 тысяч военных, – британская разведка
Источник:Ministry of Defence
Россия столкнется с логистическими и административными трудностями при мобилизации 300 тысяч человек. Страна-агрессор просто не способна подготовить боеспособные формирования в течение нескольких месяцев.
Так считают в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Отмечают, что путин пошел на значительные риски, объявив частичную мобилизацию и "надеясь создать столь необходимую боевую мощь".
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России, скорее всего, придется столкнуться с логистическими и административными проблемами даже при наборе 300 тысяч человек. Они вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев,
– говорится в сообщении
В Минобороны Британии подчеркнули, что даже эта ограниченная мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярна среди населения россии.
"Этот шаг фактически является признанием того, что россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине", – считают британские разведчики.
К слову, аналитики из Института по изучению войны считают, что это и бесполезные усилия, ведь частичная мобилизация в россии не даст желаемого результата. Американцы тоже заключили, что это скорее свидетельствует о том, что кремль столкнулся с серьезными проблемами.
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