В России цинично заявили, что "сделали все для того, чтобы войны с Украиной никогда не было"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что считает дикостью даже мысль о войне с Украиной. Также она цинично заявила, что Россия сделает со своей стороны все, чтобы не допустить такого развития событий.

В интервью Матвиенко в лучших традициях российской пропаганды вспомнила и о "братском народе", и о "связи тысячами нитей".

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Председатель Совета Федерации сказала, что Россия якобы готова на все, чтобы войны с Украиной не было ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра.

Для нас даже сама мысль о войне – абсолютная дикость. Конечно, сейчас отношения между нашими странами, мягко говоря, переживают не лучшие времена. Однако я верю, что любую проблему можно урегулировать мирно, дипломатическими средствами, политическим путем,

– добавила Матвиенко.

Впечатляет, но она искренне убеждена, что объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет. По ее мнению, определенные силы в США и на Западе в целом стремятся втянуть Украину в войну с Россией. Также она вспомнила и о военной помощи, которую Украина получает от других стран. По словам Матвиенко, таким образом НАТО начал военное освоение территории Украины.

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Украина получает военную помощь на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Об этом американские СМИ говорят еще с осени 2021 года. Это оружие нужно нашим ВСУ, чтобы защитить украинские земли от врага, который в 2014 году оккупировал Крым и ворвался на Донбасс.

Матвиенко заявила, что Россия не бросит одних в беде жителей Донецкой и Луганской народных республик в случае вторжения на их территорию украинской армии.

"В непризнанных республиках живет много тысяч российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения Вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим", – сказала она.

Заметим, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролируют пророссийские боевики, Россия полноценно своими не считает. А на днях Госдума приняла обращение к Владимиру Путину о признании боевиков на Донбассе.

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