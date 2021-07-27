Так он назвал людей, которые не хотят вакцинироваться против COVID-19. Жители Татарстана заверили, что вакцинация – это их личное дело.
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"Люди – те же животные. Есть закон стада. Нужно привить более 60% лиц, чтобы достичь коллективного иммунитета", – сказал Аминов.
Если безмозглые бараны или, извините, коровы – уже ничего невозможно объяснить. Нужно их заставить ради выживания всего стада,
– заявил депутат.
Циничное поведение Кремля: последние новости
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