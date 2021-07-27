Так він назвав людей, які не хочуть вакцинуватися проти COVID-19. Жителі Татарстану запевнили, що вакцинація – це їх особиста справа.
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"Люди – ті ж тварини. Є закон стада. Потрібно прищепити понад 60% осіб, щоб досягти колективного імунітету", – сказав Амінов.
Якщо безмозкі барани або, вибачте, корови – вже нічого неможливо пояснити. Потрібно їх змусити заради виживання всього стада,
– заявив депутат.
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