Так він назвав людей, які не хочуть вакцинуватися проти COVID-19. Жителі Татарстану запевнили, що вакцинація – це їх особиста справа.

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"Люди – ті ж тварини. Є закон стада. Потрібно прищепити понад 60% осіб, щоб досягти колективного імунітету", – сказав Амінов.

Якщо безмозкі барани або, вибачте, корови – вже нічого неможливо пояснити. Потрібно їх змусити заради виживання всього стада,

– заявив депутат.

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