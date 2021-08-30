В России есть к Медведчуку вопросы, – политолог сказал, на кого делает ставки Кремль

У пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" происходит раскол. Но он, в частности для избирателей, остается очень заметным.

В то же время группа Сергея Левочкина крепче стоит на ногах именно в Украине. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Константин Батозский.

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Какие вопросы есть в России к Медведчуку

По его словам, условно пророссийские избиратели голосуют за ОПЗЖ. Ведь знают, что это партия, которая однажды сказала, что нет других игроков на поле.

Мне кажется, что в России есть к Виктору Медведчуку определенные вопросы. Самое главное – зачем мы потеряли деньги,

– отметил Батозский.

Он отметил, что ранее в Медведчука были очень большие инвестиции. Но с каждым днем ​​украинцы все больше узнают о теневых схемах политика. Они были бы невозможны без согласия Кремля.

На кого ставит Кремль

Недавно журналисты-расследователи Bihus.Info опубликовали записи разговоров Медведчука с российскими политиками и главарями боевиков.

Политолог отметил, что Россия ожидала от Медведчука совсем другого результата, чем он показывает в Украине. Поэтому Кремль выбирает между различными вариантами, на кого делать ставку:

на самого Виктора Медведчука;

на Вадима Новинского;

на Сергея Левочкина;

в "Партию Шария";

на Евгения Мураева.

"Кремль сейчас выбирает. Я бы не сказал, что они (власть Кремля – ​​24 канал), по состоянию на сейчас, сделали какую-то окончательную ставку", – сказал Батозский.

Политолог назвал новую ставку Кремля: смотрите видео

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