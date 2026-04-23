В России уже бьют тревогу: экс-сотрудник СБУ раскрыл, какую серьезную проблему вызвала война
- В России уровень безработицы достиг феноменального показателя, что вызвало беспокойство среди экономистов и Центробанка.
- Из-за значительных потерь на фронте и постоянной скрытой мобилизации, Россия испытывает недостаток рабочей силы, что может привести к экономическому коллапсу.
Естественный уровень безработицы в экономике любой страны мира – это 3%. Обычно он составляет 5 – 7%. В России сейчас феноменальный случай, когда этот показатель равен 2%.
Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, подчеркнув, что именно поэтому бьют тревогу российские экономисты, в частности публично об этом заговорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Россия повысила "подъемные": сколько людей набирает ежедневно?
В России не хватает людей на заводах, учреждениях. Из-за больших потерь на поле боя и недостатка живой силы процесс скрытой мобилизации на территории страны-агрессора постоянно продолжается. В частности российские губернаторы спускают на местные предприятия распоряжение готовить списки кандидатов среди своих работников на подписание контрактов с минобороны.
Живую силу для фронта Россия выискивает и среди студентов в высших учебных заведениях. Если продолжать забирать на войну граждан российской экономике, со слов экс-сотрудника СБУ, грозит коллапс.
Банально некому будет наполнять средствами бюджет России. Поэтому вероятность тотальной мобилизации там небольшая,
– озвучил Ступак.
В России увеличивают размер выплат за подписание контрактов с минобороны: от 7% до 550%. Максимальная сумма, которую сейчас предлагают россиянам, чтобы они поехали на войну – 53 тысячи долларов (в Ленинградской области). Ступак прогнозирует, что россияне в первую очередь будут подписывать контракты из-за желания заработать денег, однако параллельно будет происходить "бусификация" и граждан принудительно будут отправлять воевать.
Было исследование, что в первом квартале 2025 года Россия ежедневно набирала 1200 человек в свою армию. За аналогичный период 2026-го – ориентировочно 800,
– рассказал Ступак.
По словам бывшего сотрудника СБУ, можно сделать вывод, что Россия в этом направлении "проседает". Однако это не влияет кардинально на ситуацию на фронте.
К сведению! Служба внешней разведки России сообщила, что санкции наносят российской экономике огромные экономические потери. В период 2022 – 2025 годов страна-агрессор потратила дополнительные 130 миллиардов долларов на обход санкций, закупку запрещенных западных товаров.
Какие процессы происходят в России?
Путин продвигает законы о возможности применять российскую армию за рубежом. Глава Кремля также забирает под свой контроль банковскую систему, россиянам замораживают вклады. Кроме того, российский диктатор ограничивает выезд из страны военнообязанных. А в окружении Путина продолжается борьба кланов за выживание и ресурсы на фоне ухудшения экономики.
Председатель Центробанка России Набиуллина заявила, что экономика впервые почувствовала такое ограничение по доступной рабочей силы. В России критически не хватает кадров и она прогнозирует, что этот показатель будет только ухудшаться. Из-за этого бизнес не способен наращивать производство, увеличиваются расходы на персонал.
В России за первые 2 месяца ВВП сократился на 1,8%. Все отрасли России, кроме тех, что вовлечены в ВПК, находятся в глубокой рецессии. Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко указал на то, что из-за усиления давления на бизнес, процесс мобилизации, ограничения доступа к интернету ситуация в России становится все более напряженной.