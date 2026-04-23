В России уже бьют тревогу: экс-сотрудник СБУ раскрыл, какую серьезную проблему вызвала война

Естественный уровень безработицы в экономике любой страны мира – это 3%. Обычно он составляет 5 – 7%. В России сейчас феноменальный случай, когда этот показатель равен 2%.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, подчеркнув, что именно поэтому бьют тревогу российские экономисты, в частности публично об этом заговорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Россия повысила "подъемные": сколько людей набирает ежедневно?

В России не хватает людей на заводах, учреждениях. Из-за больших потерь на поле боя и недостатка живой силы процесс скрытой мобилизации на территории страны-агрессора постоянно продолжается. В частности российские губернаторы спускают на местные предприятия распоряжение готовить списки кандидатов среди своих работников на подписание контрактов с минобороны.

Живую силу для фронта Россия выискивает и среди студентов в высших учебных заведениях. Если продолжать забирать на войну граждан российской экономике, со слов экс-сотрудника СБУ, грозит коллапс.

Банально некому будет наполнять средствами бюджет России. Поэтому вероятность тотальной мобилизации там небольшая,

– озвучил Ступак.

В России увеличивают размер выплат за подписание контрактов с минобороны: от 7% до 550%. Максимальная сумма, которую сейчас предлагают россиянам, чтобы они поехали на войну – 53 тысячи долларов (в Ленинградской области). Ступак прогнозирует, что россияне в первую очередь будут подписывать контракты из-за желания заработать денег, однако параллельно будет происходить "бусификация" и граждан принудительно будут отправлять воевать.

Было исследование, что в первом квартале 2025 года Россия ежедневно набирала 1200 человек в свою армию. За аналогичный период 2026-го – ориентировочно 800,

– рассказал Ступак.

По словам бывшего сотрудника СБУ, можно сделать вывод, что Россия в этом направлении "проседает". Однако это не влияет кардинально на ситуацию на фронте.

К сведению! Служба внешней разведки России сообщила, что санкции наносят российской экономике огромные экономические потери. В период 2022 – 2025 годов страна-агрессор потратила дополнительные 130 миллиардов долларов на обход санкций, закупку запрещенных западных товаров.

Какие процессы происходят в России?