В России фигурантам дела журналиста Голунова дали тюремные сроки

28 мая 2021 , 12:16
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Источник:

Meduza

Московский суд вынес приговор фигурантам дела российского журналиста Ивана Голунова. Полицейских обвиняли в фабрикации дела корреспондента.

Фигурантов признали виновными. Кроме срока в тюрьме, им назначили штраф.

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Какие сроки получили полицейские

  • Игорю Ляховцу суд назначил 12 лет тюрьмы в колонии общего режима.
  • Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по 8 лет колонии общего режима.
  • Денис Коновалов признал свою вину, поэтому получил 5 лет лишения свободы.

Экс-правоохранителей лишили званий. После отбытия наказания в течение 4 лет им будет запрещено занимать должности в соответствующих органах.

Суд разрешил причислить к сроку наказания время пребывания обвиняемых в СИЗО с 29 января 2020 года.

Также присудили штраф

Кроме заключения, суд также удовлетворил гражданский иск. Поэтому постановили взыскать с фигурантов по 1 миллиону рублей.

Дело Голунова: что надо знать

  • Иван Голунов – это журналист отдела расследований издания Meduza.
  • В июне 2019 года его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Однако оказалось, что журналисту подбросили наркотики, также его жестоко избили.
  • Задержание журналиста вызвало беспрецедентное возмущение – за Голунова вступились не только коллеги, но и политики и артисты.
  • Впоследствии дело закрыли, а журналиста отпустили.
Автор: Ольга Музика