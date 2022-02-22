В России говорят, что "границы" псевдореспублик на Донбассе определят в будущем

В Москве заявили, что "границы" псевдореспублик на оккупированном Донбассе будут определять позже. А также добавили, что Россия якобы "должна была остановить там события, связанные с человеческими жертвами".

Соответствующее заявление о "границах" квазиреспублик, которые накануне признал глава Кремля, сделала спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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Россия о "границах" псевдореспублик Донбасса

Захарова, комментируя "границы" псевдореспублик из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, цинично отметила, что "главным делом в этом случае было остановить развитие событий, связанных с человеческими жертвами".

Все остальное – развитие государственности, установление дипломатических отношений – конечно, дело будущего. Это вопрос будущего, который будет решаться,

– сказала она.

К слову, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на такой же вопрос, заявил, что Россия "признает и границы, в которых псевдореспублики провозгласили себя".

Признание Россией боевиков на Донбассе: коротко

21 февраля Путин объявил о признании псевдореспублик боевиков на временно оккупированных территориях Украины. После этого он подписал соответствующие договоры о "дружбе" с главарями боевиков.

Далее глава Кремля отдал приказ ввести российские войска на оккупированные территории Донбасса якобы для "поддержания мира".

Решение Путина поддержал глава Сирии Башар Асад, хусити в Йемене, непризнанные республики на оккупированной территории Грузии, Куба, Венесуэла и Никарагуа.

Однако цивилизованный мир критически отреагировал на действия Путина. Великобритания ввела санкции против нескольких российских бизнесменов и банков, Германия остановила сертификацию "Северного потока-2". Санкции обещают в США и ЕС.

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