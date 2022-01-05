В России говорят, что не эвакуировали к себе Токаева

В Кремле заявили, что не эвакуировали к себе Касыма-Жомарта Токаева. Речь идет о президенте Казахстана.

Соответствующее заявление обнародовали российские СМИ со ссылкой на источники во власти. Это происходит на фоне массовых протестов людей в стране.

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В Кремле говорят, что не эвакуировали Токаева

У Москвы нет данных об эвакуации Токаева в Россию, ситуация пока не требует такого шага,

– говорится в сообщении.

Известно, что утром 5 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства. Предпосылка – охватившие Казахстан протесты, ведь люди требовали снижения цен на газ. Потом уже – отставки правительства, строительство новых фабрик и заводов и сокращение безработицы.