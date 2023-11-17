Угроза России – не из Запада: российский оппозиционер назвал опасность сотрудничества с Китаем

Владимир Путин заявил, что временами из "окна" в Европу "дует". Тогда, мол, нужно его "закрыть, чтобы не простудиться".

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко прокомментировал 24 Каналу очередной бред президента страны-агрессора. По его словам, Путин уже давно "заколотил" это "окно".

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"Пожилым людям, например Путину, все время что-то кажется, что где-то дует – надо закрыть. Уже давно ничего не дует", – констатировал Яковенко.

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Ветер с другой стороны

Путин видит угрозу не там, где она действительно есть. К самым опасным соседям России на самом деле относится Китай.

Дует с другой стороны – со стороны Востока, Китая,

– отметил Яковенко.

Об угрозе для страны-агрессора свидетельствует, в частности, инцидент с новыми картами Китая. На них значительная часть Дальнего Востока принадлежит Пекину.

Кроме того, Россия быстро превращается в сырьевой придаток Китая. Так, из-за западных санкций Москва продает углеводородное топливо Пекину почти за бесценок.

"Дуют свирепые азиатские ветры, готовые просто поглотить Россию", – подытожил Яковенко.

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