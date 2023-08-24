Включили гимн Украины: в России хакеры сломали камеры со звуком, доведя до истерики оккупантов

24 августа Украина отмечает День Независимости. Хакеры решили напомнить это россиянам, включив им наш гимн.

Славень раздался из камер видеонаблюдения, оснащенных динамиками. В какой-то момент в ряде российских городов эти камеры "восстали" и включился гимн Украины.

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У россиян началась истерика

Ролик начался с "базы" для россиян. Голос, звучавший из камер, напоминал им, что они живут в стране, которая лишь напоказ столь могуча и непобедима.

На это люди в разных городах реагировали по-разному. Кто-то улыбался, кто-то не понимал, что происходит. А через некоторое время вовсю хакеры включили гимн Украины. Тогда у оккупантов хорошо так поплавило. Одни начали заслонять руками уши, мол, от услышанного могут мозги вытечь. Были возмущавшиеся, а были и те, кто пытался сорвать камеру.

Россиянам в День Независимости включили гимн: смотрите видео

Гимн Украины звучал в Екатеринбурге, Анапе, Нижнем Новгороде, Москве, Белгороде, Кирове, Новосибирске. На видео видно, как корчатся сотрудники в кафе, магазинах, складах и СТО.

Тем временем Дмитрий Кулеба запустил интересный флешмоб. Он совместно с другими главами МИД начал "петь" гимн Украины в социальных сетях

Запостил первую строчку гимна

Дмитрий Кулеба в публикации решил оставить первую строчку украинской славы.

Еще не умерла Украина и слава, и воля,

– написал он.

В своем сообщении глава МИД Украины пометил коллег, чтобы они продолжили гимн. Он ожидал, что откликнутся министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Северной Македонии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Европейского Союза, Канады и государственного секретаря США.

Первый ответ министр получил от Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир, главы МИД Исландии. Подхватили этот флешмоб и другие главы ведомств.

Обратим внимание, что по случаю 32-го Дня Независимости Украины Нацбанк выпустил новые памятные монеты. Их ввели в обращение 24 августа 2023, а символизируют они смелость украинской нации.