Хотят наказывать тех, кто скрылся от мобилизации: в Кремле уже придумали, как ограничить россиян

В России на законодательном уровне хотят ввести ограничения для лиц, сбежавших за границу от "частичной" мобилизации. В Кремле хотят сделать пребывание россиян за границей менее комфортным.

Как пишут российские СМИ, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас предложил ограничить дистанционную работу в "чувствительных сферах экономики" для россиян, выехавших из страны после начала мобилизации, информирует 24 канал.

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В России хотят ограничить дистанционную работу

Клишас заявил, что власти могут разработать меры, которые "сделают пребывание за границей менее комфортным" для выехавших россиян.

Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы изменять закон в этом плане и ограничивать схемы, позволяющие людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем,

– заявил Клишас.

Вероятно, в Кремле решили напугать бежавших россиян от так называемой частичной мобилизации. Кроме того, соответствующие угрозы могут свидетельствовать, что Россия готовит очередную волну мобилизации и столкнулась с кадровыми проблемами.

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