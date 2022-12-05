Хотят наказывать тех, кто скрылся от мобилизации: в Кремле уже придумали, как ограничить россиян
В России на законодательном уровне хотят ввести ограничения для лиц, сбежавших за границу от "частичной" мобилизации. В Кремле хотят сделать пребывание россиян за границей менее комфортным.
Как пишут российские СМИ, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас предложил ограничить дистанционную работу в "чувствительных сферах экономики" для россиян, выехавших из страны после начала мобилизации, информирует 24 канал.
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В России хотят ограничить дистанционную работу
Клишас заявил, что власти могут разработать меры, которые "сделают пребывание за границей менее комфортным" для выехавших россиян.
Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы изменять закон в этом плане и ограничивать схемы, позволяющие людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем,
– заявил Клишас.
Вероятно, в Кремле решили напугать бежавших россиян от так называемой частичной мобилизации. Кроме того, соответствующие угрозы могут свидетельствовать, что Россия готовит очередную волну мобилизации и столкнулась с кадровыми проблемами.
"Частичное" мобилизация в России: что известно
- Из-за неудач в Украине и давления внутри России кремлевскому диктатору Владимиру Путину пришлось объявить о мобилизации. Путин побоялся признать, что в России проводят всеобщую мобилизацию, поэтому термином "частичная" пытался уменьшить протестные настроения среди россиян.
- По данным россиян, с 21 сентября было якобы мобилизовано 300 тысяч человек, из которых почти 100 тысяч уже воюют в Украине. Эксперты сообщали, что Россия не справилась с мобилизацией и бросала на фронт солдат без подготовки.
- По данным Генштаба ВСУ, с 24 октября по 24 ноября в Украине погибло рекордное количество российских солдат – 17 470. Это даже больше, чем в первый месяц войны.
- Прогнозируют, что весной 2023 года потери россиян могут стремительно возрасти: количество убитых оккупантов может превысить 100 тысяч. Поэтому в России уже готовят новую волну мобилизации.
- В Минобороны Украины заявили, что "частичная" мобилизация россиян не дала таких результатов, на которые надеялось командование оккупантов.