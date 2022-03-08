В России избили дальнобойщика, который нанес на грузовик оккупационный символ "Z"
8 марта 2022 , 22:54Читати новину українською
Источник:Центр Противодействия Коррупции
Кажется, до некоторых россиян начало доходить, что война это совсем не круто. И символ "Z" – символ позора и нацизма.
В сети обнародовали видео из Санкт-Петербурга, на котором местный агрессивно лупит дальнобойщика, который нарисовал "Z" на своем грузовике.
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К слову, автор ролика очень рад этому инциденту. Он заявил, что ждал, когда это кто-то сделает. Кстати, почему сам этого не сделал, не уточняется.
Но видео говорит об одном – не все в России соглашаются с нацистскими действиями властей.
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