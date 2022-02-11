В России, кроме вторжения, рассматривают другие сценарии дестабилизации Украины, – Столтенберг

Йенс Столтенберг заявил, что риск полномасштабного вторжения России в Украину сохраняется. В то же время, по его словам, есть вероятность других агрессивных действий любого типа.

Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил во время состоявшейся 11 февраля совместной пресс-конференции с румынским президентом Йоганнисом Клаусом.

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Есть риск других агрессивных действий любого типа, включая попытки свергнуть власть в Киеве, гибридные и кибернетические атаки и многие другие виды агрессии со стороны России. В этом нет определенности, но известно, что военное наращивание продолжается,

– сказал Йенс Столтенберг.

Политик отметил, что Россия продолжает сосредоточивать большое количество военных вокруг Украины.

По его словам, последние маневры российской армии не свидетельствуют в пользу намерений снижения уровня напряжения в регионе. В то же время риск полномасштабной войны в Европе очень велик.

НАТО предлагает дипломатию

Йенс Столтенберг добавил, что в настоящее время у НАТО нет определенных и четких данных о возможной дате нападения. Он подчеркнул, что Североатлантический союз предлагает Кремлю дипломатический путь деэскалации.

В заключение он подчеркнул, что военно-политический союз не намерен идти на компромиссы по поводу права государств выбирать свой путь и способность НАТО защищать каждого из своих союзников.

Войска России вблизи Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал угрозу вторжения России на территорию Украины. Он в очередной раз подчеркнул, что "нам чужое не нужно, но свое мы отдавать не будем".

Министр обороны Украины ранее заявлял, что вероятность нового вторжения России – низкая.

В то же время Алексей Резников проинформировал, что возле наших границ расположены около 140 тысяч российских военных. Однако, по его словам, там нет ударных групп.

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В Североатлантическом альянсе проинформировали, что рассматривают возможность размещения войск в Румынии. Речь идет именно о районе Черного моря.