Как в России в любом неповиновение слышат "Слава Украине"

Сейчас в России закручивают гайки, это факт. Театры закрывают спектакли и забирают фамилии авторов из афиш. Заключить в тюрьму могут за любую форму неповиновения.

Россия возвращается к сталинскому типу государства

Там прокуроры сами объявляют перерывы в судебных заседаниях и обедают. В любом слове "нет" лицу, наделенному хоть какими-то полномочиями, российская власть слышит "Слава Украине!".

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В общем, ударными темпами и с опережением графика происходит строительство государства сталинского типа с репрессиями, стукачеством, верноподданностью и "вот этим всем". И это плохо. Но страдает ли кто-нибудь? Те, кто спокойно жил, служил, а в лучшем случае – пытались не замечать режим Путина.

Обида россиян на свою власть после 24 февраля 2022 года не считается. Просто их персонально коснулось то, что раньше касалось других, но им на это было безразлично. Можно было смеяться и щуриться от удовольствия, например, над тем, как притесняли далеко не святого Бориса Березовского. Теперь, когда всем олигархам выдвинули счет верности режиму, то и не смешно совсем.

Россияне сами хотели "великого и ужасающего" президента

Это никак не оправдывает режим Владимира Путина. Эта садистская мразь, наделившая себя псевдоисторической миссией, должна и будет наказана. Но он является порождением и отражением русского мейнстрима. Таковым его хотело видеть большинство и увидело. Просто было мнение, что "великим и ужасным" он будет по отношению к "ним", но не ко "мне". Однако оказалось, что водитель асфальтного катка никого объезжать не собирается.

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Раньше можно было свысока своего интеллектуального развития, обогащенного всем "наследием" русской литературы, следить за "хаосом у хохлов". Теперь рассуждать получается с трудом. Приходится находить промежуток в мыслях между постоянно звучащим в голове скрипом Соловьева и визгом Скабеевой.

Культура оказалась под запретом. От красного снова рябит в глазах. О будущем думать совсем не хочется, потому что вот оно, рядом: безногий пьяница в камуфляже, пытающийся взять очередную высоту в три ступени.

Оккупанты смогут манипулировать прошлым

Мы всегда можем себя оправдать. Объяснить самим себе свою трусость. А если объясняющих много, то и трусость уже не порок, а "особенность". Россияне, думаю, пойдут именно по этому пути.

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Путин умрет, и режим рухнет. Конечно, хотелось бы что побыстрее, но это уж как получится. Но люди останутся, и память начнет играть с ними в шутки. Они вдруг вспомнят, что "пережили режим" и "выстояли". Что "прошли свой 37-й год". И, может быть, даже припишут себя легкую оппозиционность бытия.