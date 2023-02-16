Росія повертається до сталінського типу держави

Там прокурори самі оголошують перерви у судових засіданнях та йдуть обідати. У будь-якому слові "ні" особі, наділеній хоч якимись повноваженнями, російська влада чує "Слава Україні!".

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Загалом, ударними темпами та з випередженням графіка відбувається будівництво держави сталінського типу з репресіями, стукацтвом, вірнопідданістю і "ось цим всім". І це погано. Але чи страждає хтось? Ті, що спокійно жили, служили, а в кращому разі – намагалися не помічати режим Путіна.

Образа росіян на свою владу після 24 лютого 2022 року не рахується. Просто їх персонально торкнулося те, що раніше стосувалося інших, але їм на це було байдуже. Можна було сміятися і жмуритися від задоволення, наприклад, з того, як утискали далеко не святого Бориса Березовського. Тепер, коли всім олігархам висунули рахунок вірності режиму, якось і не смішно зовсім.

Росіяни самі хотіли "великого і жахливого" президента

Це не виправдовує режим Владіміра Путіна. Ця садистська мерзота, що наділила себе псевдоісторичною місією, повинна і буде покарана. Але він є породженням та відображенням російського мейнстриму. Таким його хотіла бачити більшість і побачила. Просто була думка, що "великим і жахливим" він буде до "них", але не до "мене". Однак виявилось, що водій асфальтної ковзанки нікого об'їжджати не збирається.

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Раніше можна було згори свого інтелектуального розвитку, збагаченого всією "спадщиною" російської літератури, стежити за "хаосом у хохлів". Тепер міркувати стає важко. Доводиться знаходити проміжок у думках між скрипом Соловйова і вереском Скабєєвої, які постійно звучать у голові.

Культура опинилася під забороною. Від червоного знову рябить в очах. Про майбутнє думати зовсім не хочеться, бо ось воно, поряд: безногий п'яниця у камуфляжі, який намагається взяти чергову висоту в три сходинки.

Окупанти зможуть маніпулювати минулим

Ми завжди можемо виправдати себе. Пояснити самим собі свою боягузливість. А якщо таких, що пояснюють багато, то і боягузтво вже не вада, а "особливість". Росіяни, думаю, підуть саме цим шляхом.

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Путін помре, і режим впаде. Звичайно, хотілося б що швидше, але це вже як вийде. Але люди залишаться, і пам'ять почне грати з ними в жарти. Вони раптом згадають, що "пережили режим" та "вистояли". Що "пройшли свій 37-й рік". І, можливо, навіть припишуть себе легку опозиційність буття.