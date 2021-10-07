В России массово отравились суррогатным алкоголем: уже почти десять жертв

В Оренбургской области, в России, десяток людей смертельно отравились. Предварительно следователи установили, что мужчины пили суррогатный алкоголь.

Все они умерли в больнице. Следователи рассказали, что погибшие имели одинаковый диагноз.

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В России из-за отравления алкоголем погибли 9 человек

Говорится о смерти 5 жителей в Домбровском районе и 4 жителей Ясненского городского округа.

Следствие установило, что 6 – 7 октября 2021 года по месту жительства в поселке Красночабанском Домбровского района и стационарном отделении больницы наступила смерть в общем 9 человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом "токсическое действие этанола",

– говорится в сообщении.

Следователи Следственного комитета России в Оренбургской области открыли 2 уголовных дела за производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

Следователи расследуют уголовные дела:

проводят следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства совершенных преступлений;

провели обыски в местах предполагаемого сбыта спиртосодержащей жидкости;

изъяли образцы алкоголя и назначили необходимые экспертизы.

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