В России матери ликвидированного оккупанта вручили пакет с мандаринками и открытку

Российские военные продолжают гибнуть в войне против Украины. Тем временем их родные получают компенсации. Кто-то дрова, кто-то, как наша героиня – пакет мандаринок и открытку.

В России однозначно умеют чествовать своих ликвидированных бойцов и поддерживать их родных. Так, мать одного из солдат получила незаурядную компенсацию за своего "хорошего русского", рассказывает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.

Читайте также Поддержала Путина и войну: афроамериканец "Юра из Коломыи" проучил россиянку на свидании в США

Погибший сын – радость для русской мамы

Чрезвычайно сложно понять, что в голове у тех русских матерей. Ведь их сыновья не сражались, защищая родную страну. Они не сделали ничего героического. Разве что, краденая стиралка – это верх русского героизма.

Итак, стало известно, что 28 декабря подарки перед праздниками получила Зимина Анна Ивановна, жительница Инзенского района. Пакет мандаринов и открытку ей лично для фотоотчета передавала министерша семейной, демографической политики и социального благосостояния Ульяновской области. В Киев оттуда – более 1 500 километров. Раньше это расстояние пакет с ее сыном преодолел после успешного участия в так называемой "спецоперации".



За ликвидированного сына – пакет мандаринок / Фото из сети

Ее сын Кучин Александр Валентинович пополнил статистику потерь врага еще в марте 2022 года. И, конечно, в пафосной публикации из министерства подчеркнули, что сделал это не просто так. Мол, его ликвидировали, когда он "защищал родину".

Вместо сына – дрова

Накануне мы рассказывали о том, что в республике Тива, откуда родом министр обороны России Сергей Шойгу, родные "мобика" тоже получили компенсацию. Вместо сына у них теперь лежит кучка дров. Очень символично менять одно дерево на другое.

В других регионах родные ликвидированных оккупантов получают продуктовые наборы или другие предметы быта. Словом, любая мелочь, которую рабы-россияне с радостью примут в дар вместо своих детей, отцов, братьев.

Вы же понимаете, что обеспечить всех белыми "Ладами" просто невозможно. Особенно если учитывать, что только официально в рамках частичной мобилизации привали к службе 300 тысяч россиян.

Напоследок напомним, какая ситуация с потерями врага. По состоянию на 30 декабря статистику пополнили 105 250 бойцов "второй армии мира". Заметим, что эта цифра с каждым днем растет.