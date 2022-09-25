В Омской области россии мобилизованные устроили массовую драку

21 сентября российский диктатор владимир путин объявил "частичную" мобилизацию в стране. Граждане россии восприняли это отрицательно.

В россии мобилизованные устроили драку с полицейскими и росгвардией

Кроме протестов, россияне еще и устраивают массовые драки. Такой инцидент произошел в российском поселке Большеречье Омской области, пишут местные СМИ.

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Так, мобилизованные граждане устроили массовую драку с полицейскими и сотрудниками росгвардии. Призванные в ряды вооруженных сил россии граждане стали возмущаться, из-за чего между ними и правоохранителями произошла перепалка.

Они побили полицейских и росгвардейцев за "хамство и грубость". Мужчины начали выкрикивать, что заберут работников охранной системы россии вместе с собой "умирать в окопы".

Ну, у людей стресс, что вы хотите... Кому-то страшно, кто-то рад,

– говорит голос за кадром.

После небольшой потасовки мобилизованные россияне все же сели в автобус и отправились по заданному маршруту. Видео, судя по всему, было снято женщинами, которые пришли провожать своих мужчин на войну.

В Омской области мобилизованные устроили потасовку: смотрите видео

В россии объявили частичную мобилизацию: что известно

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