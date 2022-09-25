В Омской области россии мобилизованные устроили массовую драку
21 сентября российский диктатор владимир путин объявил "частичную" мобилизацию в стране. Граждане россии восприняли это отрицательно.
В россии мобилизованные устроили драку с полицейскими и росгвардией
Кроме протестов, россияне еще и устраивают массовые драки. Такой инцидент произошел в российском поселке Большеречье Омской области, пишут местные СМИ.
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Так, мобилизованные граждане устроили массовую драку с полицейскими и сотрудниками росгвардии. Призванные в ряды вооруженных сил россии граждане стали возмущаться, из-за чего между ними и правоохранителями произошла перепалка.
Они побили полицейских и росгвардейцев за "хамство и грубость". Мужчины начали выкрикивать, что заберут работников охранной системы россии вместе с собой "умирать в окопы".
Ну, у людей стресс, что вы хотите... Кому-то страшно, кто-то рад,
– говорит голос за кадром.
После небольшой потасовки мобилизованные россияне все же сели в автобус и отправились по заданному маршруту. Видео, судя по всему, было снято женщинами, которые пришли провожать своих мужчин на войну.
В Омской области мобилизованные устроили потасовку: смотрите видео
В россии объявили частичную мобилизацию: что известно
- 21 сентября глава кремля владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. Согласно ему кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора дмитрий песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что москва хочет мобилизовать до миллиона человек, однако по данным СМИ, кремль планирует призыв более 1,2 миллиона россиян.
- В то же время российская госдума внесла поправки в уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных – разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает участникам митингов заключением до 15 лет.
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