В России уже распространяются нарративы о "достижении целей СВО", – ГУР

Российская пропаганда активно распространяет тезисы о том, что цели так называемой "СВО" якобы "уже достигнуты" или "вот-вот будут достигнуты". Это не обязательно должно быть обращение кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как "победу" враг может выдавать определенные продвижения оккупантов и якобы "укрепление" армии и экономики России. Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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"Это можно выдавать за достижения"

Андрей Юсов отметил, что Россия – это тоталитарное общество. Население страны-агрессора можно убедить в чем угодно и резко изменить их мнение на те или иные вещи. Поэтому россиянами постоянно манипулируют, потому что нужно было сначала придумать необходимость вторжения в Украину. При необходимости Кремль сможет найти объяснение, почему закончилась война.

У врага есть определенные продвижения и территориальные достижения на оккупированных территориях. Это можно выдавать за достижения. И можно рассказать, что экономика якобы стала сильнее, что армия якобы стала сильнее. Безусловно, о потерях, убытках, разрушениях внутри России пропаганда говорить не будет,

– пояснил он.

Такие нарративы сейчас все чаще продвигаются российской пропагандой. Это также указывает на определенные процессы, которые также происходят среди кремлевской верхушки.