Такое мнение в разговоре с 24 Каналом предположил военный эксперт Роман Свитан. Евгений Пригожин, который пытался в июне дойти до Москвы, не был организатором мятежа.
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Вероятность нового мятежа
Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в конце июня прославился громким походом, который направил прямо на Москву. Впрочем, не он был непосредственным организатором, считает Роман Свитан. Он только администратор с определенной группой наемников, выполнявших указания сверху за деньги.
"Сам Пригожин или ЧВК ничего не делали бы. Они ни на что не способны перед несколькими сотнями или тысячами правоохранителей. А те, кто стоит за этим бунтом, – это те башни Кремля, которые иногда между собой делят сферы влияния и финансовые потоки. Иногда в одной башне происходит некая борьба", – объяснил внутренние процессы военный эксперт.
Роман Свитан о новом вероятном мятеже в России: смотреть видео
Поэтому именно в этих так называемых башнях Кремля сейчас может готовиться новый сценарий мятежа с привлечением новых действующих лиц. И тот, кто больше всего об этом говорит, и может быть причастен к организации.
События в России: последние новости
- В России произошли тайные похороны ранее ликвидированного Евгения Пригожина. Поскольку доподлинно не объявлялось ни место, ни время прощания с предводителем вагнеровцев. Вероятно, местом его захоронения есть Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге.
- В Белом доме близки к тому, чтобы объявить Кремль ответственным за ликвидацию Пригожина. Представитель администрации Джозефа Байдена заявила на брифинге, что "Кремль имеет долгую историю убийств оппонентов".
- На очереди после Пригожина может быть чеченский боевик Рамзан Кадыров. Российский силовой аппарат может обернуться против тех, кто потенциально ему угрожает.