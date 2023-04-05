Хотел выйти за премией Дарвина: россиянина избили за попытку открыть дверь во время полета
Нам никогда не понять россиян и не надо. Вот, например, этот персонаж. Он просто во время полета решил, что нужно встать с места и открыть дверь самолета.
Об этом случае рассказал ряд российских СМИ, а также в сети распространили видео с его задержанием. 24 Канал. Интересно, что предварительно мужчина был совершенно трезв. Так что крайне сложно понять, что могло толкнуть его на этот поступок.
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Полет в Магадане не задался
По имеющейся информации, мужчина из Мурманска. Он летел рейсом Москва – Магадан, но в какой-то момент, то ли передумал, то ли что-то пришло в голову, и он решил открыть дверь самолета. Понятно, что перепуганные пассажиры не позволили ему это сделать.
Известно, что воздушное судно вылетело из аэропорта Шереметьево и выполняло рейс авиакомпании "Россия". Очевидцы рассказывают, что признаков алкогольного опьянения у мужчины не было. Несмотря на это, они его скрутили, чтобы он не натворил бед.
Россиянина скрутили во время полета: смотрите видео
Кстати, на видео можно увидеть, как россиянина не только скрутили. Один из мужчин бьет жителя Мурманска. Неудивительно, что он нуждался во встрече с медиками.
После приземления мужчину заботливо передали правоохранителям. Журналисты рассказывают, что он сейчас находится в больнице. Сами же полицейские занялись допросом свидетелей происшествия.
Иногда дверь сама открывается
- В начале января стало известно о том, что в российском самолете во время полета открылась дверь. Произошел инцидент с воздушным судном Ан-26. По забавному стечению обстоятельств, он отправлялся из Магана в Магадан. Как видите, с этим населенным пунктом что-то не так.
- Один из пассажиров снял на камеру момент, когда задняя дверь воздушного судна наполовину открылась. Экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета, поэтому Ан-26 приземлился в Магане. Пассажиры во время этого экстремального полета не пострадали, но изрядно померзли.
- К слову, неспокойно россиянам не только в небе. В конце марта журналисты увидели в Москве бигборды. На них жителей призывают готовиться к возможной ядерной или химической атаке. Также москвичам рассказали, что должно быть в их тревожном чемоданчике. Спойлер: очень много тревожности.