Хотел выйти за премией Дарвина: россиянина избили за попытку открыть дверь во время полета

Нам никогда не понять россиян и не надо. Вот, например, этот персонаж. Он просто во время полета решил, что нужно встать с места и открыть дверь самолета.

Об этом случае рассказал ряд российских СМИ, а также в сети распространили видео с его задержанием. 24 Канал. Интересно, что предварительно мужчина был совершенно трезв. Так что крайне сложно понять, что могло толкнуть его на этот поступок.

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Полет в Магадане не задался

По имеющейся информации, мужчина из Мурманска. Он летел рейсом Москва – Магадан, но в какой-то момент, то ли передумал, то ли что-то пришло в голову, и он решил открыть дверь самолета. Понятно, что перепуганные пассажиры не позволили ему это сделать.

Известно, что воздушное судно вылетело из аэропорта Шереметьево и выполняло рейс авиакомпании "Россия". Очевидцы рассказывают, что признаков алкогольного опьянения у мужчины не было. Несмотря на это, они его скрутили, чтобы он не натворил бед.

Россиянина скрутили во время полета: смотрите видео

Кстати, на видео можно увидеть, как россиянина не только скрутили. Один из мужчин бьет жителя Мурманска. Неудивительно, что он нуждался во встрече с медиками.

После приземления мужчину заботливо передали правоохранителям. Журналисты рассказывают, что он сейчас находится в больнице. Сами же полицейские занялись допросом свидетелей происшествия.

Иногда дверь сама открывается