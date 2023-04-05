Про цей випадок розповіла низка російських ЗМІ, а також у мережі поширили відео з його затриманням, передає 24 Канал. Цікаво, що попередньо чоловік був абсолютно тверезий. Тож вкрай складно зрозуміти, що могло штовхнути його на цей вчинок.

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Політ до Магадану не задався

За наявною інформацією, чоловік з Мурманська. Він летів рейсом Москва – Магадан, але в якийсь момент, чи то передумав, чи що йому спало на думку, він вирішив відкрити двері літака. Ясна річ, що перелякані пасажири не дозволили йому це зробити.

Відомо, що повітряне судно вилетіло з аеропорту Шереметьєво та виконувало рейс авіакомпанії "Росія". Очевидці розповідають, що ознак алкогольного сп'яніння у чоловіка не було. Попри це, вони його скрутили, щоб він не наробив лиха.

Росіянина скрутили під час польоту: дивіться відео

До слова, на відео можна побачити, як росіянина не лише скрутили. Один з чоловіків лупцював мешканця Мурманська. Тож не дивно, що він потребував зустрічі з медиками.

Після приземлення чоловіка турботливо передали правоохоронцям. Журналісти розповідають, що він зараз перебуває у лікарні. Самі ж поліцейські зайнялися допитуванням свідків події.

Іноді двері самі відчиняються