Чимало громадян ворожої держави рік тому, коли розпочалась широкомасштабна війна, вирішили зайняти мовчазну позицію, сподіваючись, що вдасться у такий спосіб перечекати криваві часи. Однак навряд далі ця схема працюватиме, адже навіть у столиці Росії днями почали інформувати жителів за допомогою вуличних табло, як готуватися до ядерної чи хімічної атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кремлівські ЗМІ.
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"У неспокійний час живемо"
Трохи заспокоїти москвичів намагався кореспондент одного з інтернет-видань Росії. З його слів зрозуміло, що зараз справді "дуже неспокійні часи", тому слід бути готовими до всього. Однак що саме може статись, "чомусь" кремлівський журналіст не уточнив.
"Валіза" – це великий рюкзак, куди складають документи на себе та дітей, аптечку, змінний та теплий одяг, засоби гігієни, телефон, гроші та сухпайок. Ліхтарик зараз є у кожному телефоні, тому з нового — головне, не забути зарядку,
– йдеться у матеріалі ворожого ЗМІ.
Окрім того, там зазначено, що всередину тривожної валізи можна кинути сірники, свічки, швейцарський ніж, ковдру та аптечку. Фактично уся та сама інформація висвітлюється на білбордах в Москві.
У Росії інформують людей про те, що має бути в тривожній валізі: дивіться відео з ворожих ЗМІ
У Кремлі заговорили про прильоти по Москві
- Згадаємо до теми тривожної валізки той факт, що днями глава оборонного відомства Росії Сєргєй Шойгу зробив заяву щодо захисту столиці своєї терористичної держави від прильотів.
- Як він зазначив, системи протиповітряної оборони Росії є "надзвичайно потужними", тому зможуть ефективно спрацювати у разі ракетних атак.
- Насправді "не дуже зрозуміло", що ж сталося з риторикою Кремля, адже ще рік тому в Путіна говорили про "взяття Києва за три дні", а вже зараз розповідають про "прильоти по Москві".