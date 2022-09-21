Правила пожарной безопасности созданы не для россиян

Отсутствие свободы слова, а также выход многих мировых компаний и брендов из россии граждан этой страны совсем не смущает. Главное – найти повод для того, чтобы показать свое призрачное величие.

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Россиянин продемонстрировал только свою глупость – он включил газ на всех конфорках и запустил круглосуточную прямую трансляцию. Сопровождается это действо песнями российской группы "сектор газа". Трансляцию мужчина подписал словами: "С любовью из россии".

На правила пожарной безопасности автору видео совершенно безразлично. Похоже, он очень хочет на "концерт кобзона".

Россиянин запустил трансляцию с непрерывно включенным газом: видео

Последние новости из россии

20 сентября россияне начали сильно паниковать из-за возможного введения мобилизации. Они активно гуглили, как уехать из россии, как получить отсрочку от армии и т.д. Только в одну правозащитную группу за день поступило более 700 обращений с просьбой объяснить, кого именно мобилизуют.

Жители Красникова в Курской области не смогут порадоваться Дню варенья. Губернатор решил пожертвовать этим торжественным действом ради армии оккупантов.

16 марта у жителей Валуек возникла истерика из-за "хлопка". Они возмущались, что владимир путин не реагирует на "обстрелы ВСУ". Хотя, судя по видео с места происшествия, россияне обстреляли сами себя, когда пытались атаковать Харьков.

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