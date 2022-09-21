Правила пожежної безпеки створені не для росіян

Відсутність свободи слова, а також вихід багатьох світових компаній і брендів з росії громадян цієї країни зовсім не бентежить. Головне – знайти привід для того, щоб показати свою примарну велич.

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Росіянин продемонстрував лише свою дурість – він увімкнув газ на всіх конфорках й запустив цілодобову пряму трансляцію. Супроводжується це дійство піснями російського гурту "сектор газа". Трансляцію чоловік підписав словами: "З любов'ю з росії".

На правила пожежної безпеки автору відео абсолютно байдуже. Схоже, що він дуже хоче на "концерт кобзона".

Росіянин запустив трансляцію з безперервно увімкненим газом: відео

Останні новини з росії

20 вересня росіяни почали сильно панікувати через можливе запровадження мобілізації. Вони активно гуглили, як виїхати з росії, як отримати відстрочку від армії тощо. Лише до однієї правозахисної групи за день надійшло понад 700 звернень з проханням пояснити, кого саме мобілізують.

Мешканці Краснікова у Курській області не матимуть змоги потішитися Дню варення. Губернатор вирішив пожертвувати цим урочистим дійством заради армії окупантів.

16 березня у мешканців Валуйок виникла істерика через "бавовну". Вони обурювалися, що владімір путін не реагує на "обстріли ЗСУ". Хоча, судячи з відео з місця події, росіяни обстріляли самі себе, коли намагалися атакувати Харківщину.

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