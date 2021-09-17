В России начались выборы в Госдуму: Украина призывает не признавать результаты
Источник:"Коммерсант"
В России 17 сентября стартовали выборы, на которых люди будут выбирать депутатов Госдумы, а также высших должностных лиц субъектов страны. Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
Нынешние выборы в России продлятся 3 дня – с 17 по 19 сентября. Все из-за пандемии коронавируса.
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Что известно о выборах в России
Основным днем голосования считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября – дополнительными. Трехдневный формат должен не допустить вспышек распространения COVID-19. Участки открываются в 8:00 и работают до 20:00 по местному времени.
Кого будут выбирать россияне
В течение 3 дней люди должны проголосовать и избрать 450 депутатов Госдумы России. Из них 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий, по федеральному избирательному округу.
В этом году на парламентских выборах зарегистрировались 3 812 кандидатов от 14 партий. Помимо депутатов Госдумы россиянам предстоит выбрать высших должностных лиц субъектов страны.
Жителей Донбасса заставляют голосовать
Чтобы увеличить явку на выборах в Кремле уже давно начали массовую паспортизацию Донбасса. Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам других стран с призывом не признавать выборы в Госдуму в оккупированном Россией Крыму и частях Донецкой и Луганской областей.
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Примечательно, что Европарламент тоже призывает не признавать результаты выборов в Госдуму. Как заявил евродепутат Андрюс Кубилюс, более 100 важнейших оппозиционных или независимых кандидатов не были допущены к участию в выборах.
Лукашенко в прошлом году украл результаты выборов после выборов. Путин пытается украсть их даже еще до выборов,
– подчеркнул Кубилюс.
Он также призвал не признавать эти парламентские выборы и сам парламент России легитимными, если:
- выборы признают мошенническими,
- или состоявшимися с нарушениями демократических принципов и международного права.
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