В России начинают рассматривать вариант замены Путина

В оккупационном войске уже давно присутствует деморализация, так что в России боятся, что среди подразделений их армии вспыхнут бунты. В то же время и в самом Кремле неспокойно, там рассматривают разные сценарии смены власти.

Что касается панических настроений в рядах захватчиков, то военное руководство страны-агрессора отправило в Донецкую область спецподразделение быстрого реагирования. Оно должно предотвратить массовый побег мобилизованных с фронта. Об этом 24 Каналу политолог Александр Антонюк.

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Россия пытается предотвратить развал оккупационного войска

Политолог отметил, что это единственный способ предотвращения развала оккупационного войска, который знает Россия. Впрочем, это очень положительный момент для Украины, поскольку определенное количество мобилизованных перестреляют именно эти спецназовцы. Таким образом, россияне сэкономят нам боевые запасы.

Кроме того, сейчас ВСУ имеют дело с мобилизованными из глубинок страны-агрессора, но со временем мобилизация доберется и до крупных городов. Как только это произойдет, россияне, вероятно, начнут несколько иначе оценивать ситуацию и процесс не будет происходить так просто, как хотелось бы Владимиру Путину.

В Кремле рассматривают сценарии транзита власти

Более того, в публичной и информационной плоскости России уже начинают появляться лица, говорящие более-менее рациональные вещи. Недавно экс-вице-президент страны-агрессора Александр Руцкой раскритиковал министра обороны Сергея Шойгу.

Здесь интересно, что постоянное сопровождение Руцкого – это офицеры фсб России. По словам Антонюка, это говорит о том, что в Кремле, вероятно, уже рассматривают сценарии транзита власти.

Уже рассматривают вариант, что вместо Путина должен быть кто-то другой,

– предположил политолог.

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Он добавил, вероятно, это должен быть человек с соответствующим политическим бэкграундом и весом для того, чтобы хотя бы на какой-то период попытаться сохранить Россию в тех границах, которые были до 24 февраля или даже 2014 года, поскольку Украина в конце концов освободит свои территории.

"То, что ФСБ России готовится к разным сценариям тоже хороший знак", – подытожил политолог.

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