Непонятно, почему имена так называемых "героев" никто не называет и не показывает их лиц. Об этом 24 Каналу рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, добавив, что для этого нет никакого объективного объяснения.
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Почему организуют такие церемонии
Российский ведущий со сцены объявил, что военных не показывают по понятным причинам. Однако возникает вопрос, что это за причины и почему нельзя назвать имя бойца, якобы подбившего танк.
Возможно, пропагандисты не показывают лиц, потому что, обладая такими данными, журналисты смогут проверить, действительно ли эти военные подбивали танки и получили ли деньги.
Анонимные герои, получившие сертификаты на миллион рублей, – это такая бессмыслица, уровень которой еще предстоит понять. Очень много вопросов, на которые только один ответ – все это очень неприлично и не может быть правдой. Ни один из так называемых "героев" не может быть правдив, ибо иначе почему не показывают их лица,
– подчеркнула Ольга Романова.
На сцене военным дали не деньги, а только сертификаты, их фамилии никто не знает, поэтому неизвестно, что будет дальше. Вероятно, с экранов российских телевизоров показали большой обман.
"Думаю, все это делают для отчетности. Еще раньше российские звезды заявляли, что будут платить деньги за подбитые танки. Разумеется, они этого не будут делать, поэтому и проводят такие церемонии, чтобы хоть как-то отчитаться", – отметила Романова.
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Что происходит в России: актуальные новости
- В Институте изучения войны сообщили, что в России растет социальное напряжение. Это происходит накануне выборов, запланированных на 2024 год. Фиксируют все большее обращений от родственников мобилизованных, которые жалуются на проблемы с выплатами, плохое медицинское обслуживание. На рост напряжений также влияет злоупотребление алкоголем, инфляция и высокие цены на потребительские товары.
- Вечером 30 ноября в Ростове-на-Дону вспыхнула масштабный пожар. Пламя охватило крупнейший вещевой рынок "Темерник". Площадь возгорания превысила 1500 квадратных метров, а затем стало известно, что цифра увеличилась вдвое. Интересно, что помехой работе спасателей стояли продавцы, которые пытались спасти свой товар. Они буквально путались под ногами спасателей, не разрешая им быстро ликвидировать пожар.
- Все чаще у россиян ломаются воздушные суда. Эту проблему им сложно устранить из-за западных санкций, которые не позволяют купить нужные запчасти. Следовательно, российские рейсы задерживают и совершают экстренные посадки. Например, Boeing 777 "Аэрофлота", который летел из Москвы, вынужден был аварийно сесть в Южно-Сахалинске из-за проблем с шасси. Обратный рейс также задержали, а 400 пассажиров, которые были на борту, ждали оперативных служб.