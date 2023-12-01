Непонятно, почему имена так называемых "героев" никто не называет и не показывает их лиц. Об этом 24 Каналу рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, добавив, что для этого нет никакого объективного объяснения.

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Почему организуют такие церемонии

Российский ведущий со сцены объявил, что военных не показывают по понятным причинам. Однако возникает вопрос, что это за причины и почему нельзя назвать имя бойца, якобы подбившего танк.

Возможно, пропагандисты не показывают лиц, потому что, обладая такими данными, журналисты смогут проверить, действительно ли эти военные подбивали танки и получили ли деньги.

Анонимные герои, получившие сертификаты на миллион рублей, – это такая бессмыслица, уровень которой еще предстоит понять. Очень много вопросов, на которые только один ответ – все это очень неприлично и не может быть правдой. Ни один из так называемых "героев" не может быть правдив, ибо иначе почему не показывают их лица,

– подчеркнула Ольга Романова.

На сцене военным дали не деньги, а только сертификаты, их фамилии никто не знает, поэтому неизвестно, что будет дальше. Вероятно, с экранов российских телевизоров показали большой обман.

"Думаю, все это делают для отчетности. Еще раньше российские звезды заявляли, что будут платить деньги за подбитые танки. Разумеется, они этого не будут делать, поэтому и проводят такие церемонии, чтобы хоть как-то отчитаться", – отметила Романова.

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