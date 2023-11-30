Об этом сообщают как РосСМИ, так и местные паблики. Сначала писали, что площадь возгорания на крупнейшем вещевом рынке превышает 1500 квадратных метров. Затем стало известно, что пламя раскинулось на вдвое большей площади.

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Что известно о пожаре на рынке

Предварительно вспыхнул пожар в одном из торговых павильонов. А после этого пламя перекинулось на соседние, пока пожар не стал масштабным. Говорят, что пострадавших в результате пожара нет.

В Ростове-на-Дону горит самый большой вещевой рынок: смотрите видео

Тем временем продавцы мешают укрощению огня. Они ведь пытаются вынести свой товар. Таким образом, продавцы буквально путаются под ногами спасателей, что не позволяет оперативно ликвидировать пожар на рынке.

Площадь огня – 3000 квадратных метров: смотрите видео

Позже глава ростовской администрации Алексей Логвиненко известил актуальную информацию. По состоянию на 22:23 площадь пожара выросла до 3000 квадратных метров. Примечательно, что глава управления МЧС продолжает настаивать, что площадь возгорания не изменилась. И что будто пылают те же 1500 квадратных метров лотков.

Заметим, что мощный пожар виден со всех концов Ростова-на-Дону. В небо вздымается очень густой столб дыма. Также видно красное зарево, что местами может казаться, что небо над рынком кровавое.

Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону / Фото росСМИ

В России сгорели релейные шкафы

В ГУР МО заявили, что за последние несколько дней сгорели два релейных шкафа в Московской области. Известно, что эти объекты расположены на важных железнодорожных путях страны-агрессора. В результате воспламенения движение поездов было затруднено.

В украинской разведке заметили, что чаще становятся сбои в работе железной дороги противника. Следовательно, веские осложнения логистики для поездов оккупантов вызваны тем, что железнодорожные релейные шкафы вывели из строя.

Так, за последние дни ноября 2023 года сгорели два объекта на важных участках железной дороги России: