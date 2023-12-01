Незрозуміло чому імена так званих "героїв" ніхто не називає і не показує їхніх облич. Про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, додавши, що для цього немає жодного об'єктивного пояснення.
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Чому організовують такі церемонії
Російський ведучий зі сцени оголосив, що військових не показують через зрозумілі причини. Однак виникає питання, що це за причини й чому не можна назвати ім'я бійця, який нібито підбив танк.
Можливо, пропагандисти не показують облич, через те, що володіючи такими даними, журналісти зможуть перевірити, чи справді ці військові підбивали танки й чи отримали гроші.
Анонімні герої, які отримали сертифікати на мільйон рублів, – це таке безглуздя, рівень якого ще треба зрозуміти. Дуже багато питань, на які тільки одна відповідь – все це дуже непристойно й не може бути правдою. Жоден із так званих "героїв" не може бути правдивим, бо інакше чому не показують їхні обличчя,
– підкреслила Ольга Романова.
На сцені військовим дали не гроші, а лише сертифікати, їхніх прізвищ ніхто не знає, тому невідомо, що буде далі. Ймовірно, з екранів російських телевізорів, показали великий обман.
"Думаю, все це роблять для звітності. Ще раніше російські зірки заявляли, що платитимуть гроші за підбиті танки. Зрозуміло, вони цього не робитимуть, тому і проводять такі церемонії, щоб хоч якось відзвітувати", – зауважила Романова.
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Що відбувається у Росії: актуальні новини
- В Інституті вивчення війни повідомили, що у Росії зростає соціальна напруга. Це відбувається напередодні виборів, які заплановані на 2024 рік. Фіксують дедалі більше звернень від родичів мобілізованих, які скаржаться на проблеми з виплатами, погане медичне обслуговування. На зростання напруги також впливає зловживання алкоголем, інфляція та високі ціни на споживчі товари.
- Ввечері 30 листопада у Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа. Полум'я охопило найбільший речовий ринок "Тємєрнік". Площа займання перевищила 1500 квадратних метрів, а згодом стало відомо, що цифра збільшилась вдвічі. Цікаво, що на заваді роботі рятувальників стояли продавці, які намагалися врятувати свій товар. Вони буквально плуталися під ногами рятувальників, не дозволяючи їм швидко ліквідувати пожежу.
- Дедалі частіше у росіян ламаються повітряні судна. Цю проблему їм складно усунути через західні санкції, які не дають змоги купити потрібні запчастини. Відтак російські рейси затримують та здійснюють екстрені посадки. Наприклад, Boeing 777 "Аерофлоту", що летів із Москви, змушений був аварійно сісти у Южно-Сахалінську через проблему з шасі. Зворотний рейс також затримали, а 400 пасажирів, які були на борту, чекали на оперативні служби.