Незрозуміло чому імена так званих "героїв" ніхто не називає і не показує їхніх облич. Про це 24 Каналу розповіла голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, додавши, що для цього немає жодного об'єктивного пояснення.

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Чому організовують такі церемонії

Російський ведучий зі сцени оголосив, що військових не показують через зрозумілі причини. Однак виникає питання, що це за причини й чому не можна назвати ім'я бійця, який нібито підбив танк.

Можливо, пропагандисти не показують облич, через те, що володіючи такими даними, журналісти зможуть перевірити, чи справді ці військові підбивали танки й чи отримали гроші.

Анонімні герої, які отримали сертифікати на мільйон рублів, – це таке безглуздя, рівень якого ще треба зрозуміти. Дуже багато питань, на які тільки одна відповідь – все це дуже непристойно й не може бути правдою. Жоден із так званих "героїв" не може бути правдивим, бо інакше чому не показують їхні обличчя,

– підкреслила Ольга Романова.

На сцені військовим дали не гроші, а лише сертифікати, їхніх прізвищ ніхто не знає, тому невідомо, що буде далі. Ймовірно, з екранів російських телевізорів, показали великий обман.

"Думаю, все це роблять для звітності. Ще раніше російські зірки заявляли, що платитимуть гроші за підбиті танки. Зрозуміло, вони цього не робитимуть, тому і проводять такі церемонії, щоб хоч якось відзвітувати", – зауважила Романова.

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