В России нашли тела всех погибших в авиакатастрофе Ан-12

Под российским Иркутском нашли тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Ан-12. Во время аварии погибли 9 человек.

Погибли все, кто находился на борту, а именно – 2 украинцев, 3 белорусов и 4 россиян. В российском МЧС заверили, что находятся на связи с их близкими родственниками.

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Вероятно, люди погибли из-за пожара

Ан-12 принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Он разбился недалеко от Иркутска, когда возвращался из Чукотки, куда доставлял продукты. От удара воздушное судно распалось на части и загорелось. Огонь от пожара охватил примерно 100 гектаров леса.

На борту самолета находились 5 членов экипажа и 4 человека, которые сопровождали груз. Среди них – генеральный директор авиационной транспортной компании "Заполярье" и его первый заместитель.

Почему произошла катастрофа Ан-12

Одной из вероятных причин катастрофы называют оледенение руля высоты из-за погодных условий. Мол, над аэропортом в день трагедии был ледяной дождь. По предварительной информации, экипажу не удалось приземлиться с первого раза, поэтому пришлось уйти на второй круг. Российские СМИ также пишут, что покрыться льдом могли и элементы механизации крыла.

Коротко о трагедии