В России нашли тела всех погибших в авиакатастрофе Ан-12
Источник:"Сибирь. Реалии"
Под российским Иркутском нашли тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Ан-12. Во время аварии погибли 9 человек.
Погибли все, кто находился на борту, а именно – 2 украинцев, 3 белорусов и 4 россиян. В российском МЧС заверили, что находятся на связи с их близкими родственниками.
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Вероятно, люди погибли из-за пожара
Ан-12 принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно". Он разбился недалеко от Иркутска, когда возвращался из Чукотки, куда доставлял продукты. От удара воздушное судно распалось на части и загорелось. Огонь от пожара охватил примерно 100 гектаров леса.
На борту самолета находились 5 членов экипажа и 4 человека, которые сопровождали груз. Среди них – генеральный директор авиационной транспортной компании "Заполярье" и его первый заместитель.
Почему произошла катастрофа Ан-12
Одной из вероятных причин катастрофы называют оледенение руля высоты из-за погодных условий. Мол, над аэропортом в день трагедии был ледяной дождь. По предварительной информации, экипажу не удалось приземлиться с первого раза, поэтому пришлось уйти на второй круг. Российские СМИ также пишут, что покрыться льдом могли и элементы механизации крыла.
Коротко о трагедии
- Белорусское воздушное судно АН-12 исчезло с радаров 3 ноября. Впоследствии его обломки обнаружили в районе села Пивовариха.
- Анонимный источник российских СМИ сообщил, что самолет, по сути, стал неуправляемым. Он упал перед тем, как уйти на второй круг.
- В нашем МИД подтвердили, что на борту находились граждане Украины. В связи с этим консульство в Новосибирске установило связь с Министерством чрезвычайных ситуаций России.