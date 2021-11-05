Загинули усі, хто перебував на борту, а саме – 2 українців, 3 білорусів та 4 росіян. У російському МНС запевнили, що перебувають на зв'язку з їхніми близькими родичами.

Зверніть увагу Суцільне згарище: з’явились перші кадри з місця катастрофи АН-12 у Росії

Ймовірно, люди загинули через пожежу

Ан-12 належить білоруській авіакомпанії "Гродно". Він розбився неподалік Іркутська, коли повертався з Чукотки, куди доставляв продукти. Від удару повітряне судно розламалося на частини та спалахнуло. Вогонь від пожежі охопив приблизно 100 гектарів лісу.

На борту літака перебували 5 членів екіпажу та 4 людини, які супроводжували вантаж. Серед них – генеральний директор авіаційної транспортної компанії "Заполяр'я" та його перший заступник.

Чому сталася катастрофа Ан-12

Однією з ймовірних причин катастрофи називають зледеніння керма висоти через погодні умови. Мовляв, над аеропортом у день трагедії був крижаний дощ. За попередньою інформацією, екіпажу не вдалося приземлитися з першого разу, тому довелося піти на друге коло. Російські ЗМІ також пишуть, що покритись льодом могли й елементи механізації крила.

Коротко про трагедію