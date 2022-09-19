У россиян не хватает боеприпасов, их просят у КНДР и Азии, – Катков

Страна-агрессор не готовилась к затяжной войне, поэтому оккупанты испытывают уже определенную нехватку боеприпасов. Так, россия пытается закупить ее у стран Восточной Азии, в частности КНДР.

Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его мнению, если бы захватчикам хватало боеприпасов, они не просили бы их в КНДР.

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Россия не готовилась к затяжной войне

Также Катков рассказал, что есть подтвержденное видео, как наши бойцы на брошенных позициях захватчиков обнаружили мины китайского производства. Впрочем, они не обязательно могли быть переданы Китаем. Оккупанты могли купить боеприпасы через третьи страны, например, страны Африки или КНДР.

Сам факт того, что россияне начинают закупать боеприпасы, имея огромное количество их производства, – это уже показатель,

– отметил главный редактор Defence Express.

По его словам, ни одно производство не может возобновлять расход боеприпасов во время боев в режиме онлайн. Так, собственные производственные мощности позволяют лишь немного снизить падение их количества на складах.

"Россияне не готовились к затяжной войне, которая продлится полгода. Это означает, что планов по развертыванию производственной базы и созданию дополнительных запасов также не было ", – пояснил Катков.

Катков объяснил, действительно ли россиянам не хватает боеприпасов: смотрите видео

Потери оккупантов в войне против Украины

В Генштабе ВСУ опубликовали актуальные данные по потерям врага по состоянию на утро 19 сентября. С начала полномасштабного вторжения наши защитники ликвидировали 54 650 захватчиков, из них 170 за прошедшие сутки. Впрочем, враг терпит потери не только в личном составе, но и в военной технике, в частности россияне потеряли: