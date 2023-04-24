Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Петр Черник. Он назвал вероятную причину такого положения вещей.

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"Ресурса (россиянам – 24 Канал) не хватает, потому что они бы уже достигли той стратегической цели, которую ставили. Это ликвидация украинской государственности и возвращение всей Украины в геополитическое лоно нового московского империализма", – сказал спикер.

Восстановление потерь

По словам военного эксперта, оккупанты могут ставить в бой около 20 тысяч личного состава в месяц. Приблизительно столько же человеческого ресурса в указанный период ликвидируют украинские защитники.

"Они (россияне – 24 Канал) не могут выйти на показатели, позволяющие пройти восточный плацдарм. Ресурс у них есть, он велик и этого нельзя отбрасывать. Но он начал буксовать. Чтобы усиливать свои подразделения, им нужно выходить на 25 – 30 тысяч в месяц. Но это не однодневная задача", – отметил Черник.

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Не готовы к войне

Россияне оказались не готовы к войне. Военный эксперт подчеркнул, что они действительно планировали захватить Украину максимум за неделю. Поэтому сейчас проблемы даже с обмундированием.

16 центров подготовки сейчас развернуто, но их недостаточно. В прошлом году была информация, что до 1,5 миллиона комплектов одежды исчезло на складах. А кто-то из их депутатов сказал, что "пора одевать в ватники". Относительно организации логистики тоже проблемы нарастают со дня на день,

– сообщил Черник.

Впрочем, он подчеркнул, что пока рано радоваться.

"Не будем поднимать эмоциональную планку, что все у них рухнуло. Процесс катастрофы начался, но эта агония может длиться достаточно долго", – предположил эксперт.

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