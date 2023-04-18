Это касается танков, артиллерии и личного состава. Ведь Россия бросила на обучение в Беларусь всего 15 тысяч мобилизованных из 150 тысяч.

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Что известно о проблемах россиян с техникой и войском

Западные военные чиновники на специальном брифинге рассказали, что у них достаточно данных о том, что Кремль возвращает с хранения танки, изготовленные сразу после Второй мировой войны. Такими поступками Россия пытается компенсировать большие потери в Украине.

Кроме того, чиновники не заметили значительный всплеск по количеству техники. Россия же использует технику старого поколения.

Начали с (танков – 24 Канал) Т-80 и Т-90, затем перешли к Т-72, и мы действительно видели уже Т-55, которые были после переоборудования брошены в бой. Такая же картина по артиллерии,

– заявили на брифинге.

Следует заметить, что Т-90 представили еще в 1992 году, Т-80 – в 1976 году, Т-72 – в 1972 году, Т-55 – во время Второй мировой войны в 1948 году.

В России проблемы с личным составом

Чиновники отмечают, что Кремль может мобилизовать множество людей, но не может обеспечить их подготовку к ведению боевых действий.

По данным участников брифинга, в Беларуси было проведено 2 относительно коротких учебных циклов. Там учились всего 15 тысяч российских военных из 150 тысяч мобилизованных.

"Вот как мы представляем российские силы сейчас, их изрядно уменьшилось по сравнению с войсками, которые сначала нападали на Украину", – заявил один из чиновников.

Потери россиян на войне в Украине

На войне в Украине с 24 февраля 2022 года погибли уже 183 тысячи 130 врагов. Только в течение 17 апреля на территории Украины стало на 470 врагов меньше. Теряют оккупанты и десятки единиц техники ежесуточно:

танков – 3661 (+1);

боевых бронированных машин – 7098 (+11);

артиллерийских систем – 2810 (+6);

РСЗО – 538;

средств ПВО – 285;

самолетов – 308;

вертолетов – 293;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2353 (+6);

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5676 (+4);

специальной техники – 330 (+2).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 18 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ