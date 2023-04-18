Це стосується танків, артилерії та особового складу. Адже Росія кинула на навчання в Білорусь всього 15 тисяч мобілізованих зі 150 тисяч.

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Що відомо про проблеми росіян з технікою та військом

Західні військові чиновники на спеціальному брифінгу розповіли, що вони мають достатньо даних про те, що Кремль повертає зі зберігання танки, які були виготовлені одразу після Другої світової війни. Такими вчинками Росія намагається компенсувати великі втрати в Україні.

Окрім того, чиновники не помітили значного сплеску за кількістю техніки. Натомість Росія використовує техніку старого покоління.

Почали з (танків – 24 Канал) Т-80 та Т-90, потім перейшли до Т-72, і ми дійсно бачили вже Т-55, які були після переобладнання кинуті в бій. Така ж картина щодо артилерії,

– заявили на брифінгу.

Варто зауважити, що Т-90 представили ще у 1992 році, Т-80 – в 1976 році, Т-72 – в 1972 році, Т-55 – під час Другої світової війни в 1948 році.

У Росії проблеми з особовим складом

Чиновники зауважують, що Кремль може мобілізувати велику кількість людей, але не може забезпечити їх підготовку до ведення бойових дій.

За даними учасників брифінгу, в Білорусі було проведено 2 відносно короткі навчальних циклів. Там навчались всього 15 тисяч російських військових зі 150 тисяч мобілізованих.

"Ось як ми представляємо російські сили зараз, їх неабияк поменшало порівняно з військами, які спочатку нападали на Україну", – заявив один з чиновників.

Втрати росіян на війні в Україні

На війні в Україні з 24 лютого 2022 року загинуло вже 183 тисячі 130 ворогів. Тільки протягом 17 квітня на території України стало на 470 ворогів менше. Втрачають окупанти й десятки одиниць техніки щодоби:

танків – 3 661 (+1);

бойових броньованих машин – 7098 (+11);

артилерійських систем – 2810 (+6);

РСЗВ – 538;

засобів ППО – 285;

літаків – 308;

гелікоптерів – 293;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6);

крилатих ракет – 911;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4);

спеціальної техніки – 330 (+2).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 18 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ