Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він назвав ймовірну причину такого стану речей.
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"Ресурсу (росіянам – 24 Канал) не вистачає, бо вони б уже досягли тієї стратегічної мети, яку вони ставили. Це ліквідація української державності і повернення усієї України у геополітичне лоно нового московського імперіалізму", – сказав спікер.
Відновлення втрат
За словами військового експерта, окупанти можуть ставити до бою своє військо в межах 20 тисяч особового складу на місяць. Приблизно стільки ж людського ресурсу в зазначений період ліквідовують українські оборонці.
"Вони (росіяни – 24 Канал) не можуть вийти на показники, що дозволяють пройти східний плацдарм. Ресурс у них є, він великий і цього не можна відкидати. Але він почав буксувати. Щоб посилювати свої підрозділи, їм треба виходити на 25 – 30 тисяч на місяць. Але це не одноденне завдання", – відзначив Черник.
Петро Черник про стан російської армії: дивитись відео
Не готові до війни
Росіяни виявилися не готовими до війни. Військовий експерт наголосив, що вони дійсно планували захопити Україну максимум за тиждень. Тому наразі мають проблеми навіть з обмундируванням.
16 центрів підготовки наразі розгорнуто, але їх недостатньо. Минулого року була інформація, що до 1,5 мільйона комплектів одягу щезло на складах. А хтось з їхніх депутатів сказав, що "пора одягати у ватники". Щодо організації логістики теж проблеми наростають від дня до дня,
– повідомив Черник.
Утім, він підкреслив, що поки зарано радіти.
"Не будемо піднімати емоційну планку, що все в них рухнуло. Процес катастрофи почався, але ця агонія може тривати доволі довго", – припустив експерт.
Стан російської армії: останнє
- За рік повномасштабного вторгнення військово-політичне керівництво Росії власноруч знищило армію. Тепер вона потужна тільки на папері.
- Аби поповнити втрати на фронті, окупанти хочуть зібрати ще до 400 тисяч військових. При цьому свою "кампанію" вони позиціонують не як мобілізацію, а "залучення добровольців, професійних кадрів".
- Про проблеми з людськими ресурсами свідчить й те, що країна-агресорка відправила на навчання у Білорусь 15 тисяч мобілізованих зі 150 тисяч.
- Станом на 23 квітня українські оборонці ліквідували 690 загарбників. Загалом з початку повномасштабного вторгення Росія втратила 186 420 своїх військових. Однак реальна кількість втрат може бути в рази більша, оскільки підрахунок ускладнюють бойові дії.