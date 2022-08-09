Не хватает коллаборантов, псевдореферендум возможен только как "фейковая новость", – Данилов

оккупанты не смогут провести запланированные псевдореферендумы на временно оккупированных территориях – для этого им не хватает коллаборантов.

оккупантам не хватает коллаборантов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что псевдореферендум возможен как фейк. Поєтому все приготовления россиян на временно оккупированных территориях, как на вот в Запорожье – бесполезны.

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Данилов констатировал, что у россии нет ресурсов создать даже видимость проведения так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях.

россии не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых "референдумов" возможно исключительно в режиме "фейковых новостей",

– подчеркнул Данилов.

Что известно о вероятных псевдореферендумах россии

На территории Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты пытаются набрать коллаборантов и гауляйтеров, которые обеспечили бы проведение незаконных референдумов по якобы присоединению к россии.

Движение сопротивления охотится за различными коллаборантами. Гражданское население также всячески противится оккупантам.

То же самое в Мелитополе, но россияне решили искусственно решить проблему. Городской глава Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты завезли в город коллаборантов.

7 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях юга Украины, россия закроет любую возможность переговоров с нашим государством.

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