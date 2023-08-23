Такое может произойти только в России
Источник:Валерий Калныш
Страна, которая кичилась своими запасами нефти, строила на ней экономику, пыталась диктовать цену нефти в мире, оказалась в глубокой топливной пропасти.
А что случилось, россияне?
Бензин начал исчезать на автозаправках в российских регионах, а в аграрных областях возник дефицит дизельного горючего. Об этом пишут не украинские медиа, а российские.
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Нехватка горючего на заправках во временно оккупированном Крыму, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии. Там это объясняют перебоями поставок по железной дороге.
Но здесь напрашивается вопрос: "А что произошло?"
"В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля", – жалуется гендиректор ООО "Мосрегионгаз" Герман Колот. По его словам, поезда с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего образуется дефицит.
Что происходит в областях, где нефть добывают и перерабатывают – неясно. Бензин исчез на заправках в Новосибирской, Рязанской и Самарской областях.
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"Сейчас работаем на низких остатках, практически с колес из всех видов топлива. На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля", – отметила управляющий партнер сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина.Совет: вы бы больше Китаю продавайте нефти, и тогда у вас совсем не будет бензина. И под санкциями еще походите, чтобы присадки всякие закончились. Тогда можно будет на велосипеды пересаживаться. Рикши будут востребованы в России как стране, совершающей разворот от западного мира и ценностей в сторону азиатского мироустройства.
Польза от сокращения бензина бесспорна – экология только улучшится. Так в России дойдут и до состояния безлюдного девственного леса. Прекрасно было бы...