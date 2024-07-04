Ситуация критическая: чем Россия пополняет потери в технике

Россия, из-за продолжения значительной активности на поле боя против Украины, теряет очень много техники. Быстро восстанавливать ее запасы оккупантам сложно, поэтому они ищут другие пути пополнения этого военного ресурса.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что россияне пока выходят в ноль по потерям техники. Это благодаря остаткам, которые есть на складах и центрах хранения старой советской техники.

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У россиян проблемы с техникой

Российские склады с техникой почти опустошены. По мнению военно-политического обозревателя, 2024 год для страны-агрессора мог стать критическим, ввиду недостатка обеспечения техники в российской армии.

Россия по всему миру ищет или советскую технику, или российскую, которую она экспортировала ранее многим странам. Там также обращались и к Северной Кореи. Итак, сс этим в России сейчас ситуация критическая,

– отметил Александр Коваленко.

Ранее были сообщены, что Северная Корея постоянно поддерживает страну-агрессора, предоставляя ей значительные объемы вооружения, которое потом россияне используют против Украины. В США сообщили, что КНДР с 2023 года продала России более 11 тысяч контейнеров с необходимыми для оккупантов военными средствами.