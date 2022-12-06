Российский оппозиционер выразил сожаление, что ВСУ не будут заходить в Москву и Кремль
Украинские власти и военное руководство неоднократно заявляли, что Вооруженные Силы Украины не будут заходить на территорию России. Впрочем, похоже, что в российской оппозиции не прочь были бы, если бы это произошло.
Так, в эфире 24 канала российский оппозиционный политик Геннадий Гудков выразил сожаление по поводу того, что ВСУ не будут заходить в Москву и Кремль.
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На Кремль должны идти россияне, а не ВСУ
Оппозиционер уверяет, что с самого начала против войны выступали до 40 миллионов россиян. Более того, в течение войны эта цифра, по его мнению, только растет.
"Там разные мотивы. Но тем не менее количество людей, осуждающих войну, объективно растет, и достаточно заметно. Для Путина это опасный тренд. Наверное, ему там осторожно уже докладывают", – убежден Геннадий Гудков.
В то же время, он отметил, что Владимир Путин сейчас пытается консолидировать именно ту часть аппарата чиновников, которые его очень сильно ненавидят. Ведь с начала войны они потеряли все, что имели деньги и возможность жить за пределами России.
Сейчас нужно не только на поле боя одерживать победу над Путиным, а получать ее и внутри России. А кто придет к Путину в Кремль или в бункер? Вот ответьте мне на этот простой вопрос,
– спрашивает российский оппозиционер.
Геннадий Гудков о делах Кремля и Путина: смотрите видео
По словам оппозиционера, самым простым ответом на этот вопрос станет то, что в Кремль придет украинская армия и проведет парад на красной площади.
"Если кто-то в это верит – искренне сочувствую. К сожалению, такого не будет. К сожалению, не будет капитуляции, пока Путин в Кремле и у него есть огромный ядерный арсенал. Но кто-то должен прийти, не ожидая его физической смерти", – отмечает он. Гудков.
Он убежден, что этого не могут сделать ни украинцы, ни Ходорковский, ни Навальный с Яшиным, сидящим в тюрьме. Также он снял ответственность и с себя, потому что находится в эмиграции.
Этого никто не может сделать. Это могут сделать только люди, которые находятся внутри России и способны к таким действиям. Этот вариант имеет ключевое значение – не меньше, чем военная победа,
– резюмировал оппозиционный политик из России.
Что в Украине говорят о входе на территорию России
- Валерий Залужный еще в сентябре 2021 года, то есть за полгода до полномасштабного вторжения, шутил, что после войны хотел бы прокатиться на танке по красной площади. Но это походило на шутку. Хотя кто знает железного генерала.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии 24 канала в октябре уже в этом году уверял, что ВСУ на территорию Украины не зайдут. Впрочем, он заверил, что у России и без этого будет масса проблем.