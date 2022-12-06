Российский оппозиционер выразил сожаление, что ВСУ не будут заходить в Москву и Кремль

Украинские власти и военное руководство неоднократно заявляли, что Вооруженные Силы Украины не будут заходить на территорию России. Впрочем, похоже, что в российской оппозиции не прочь были бы, если бы это произошло.

Так, в эфире 24 канала российский оппозиционный политик Геннадий Гудков выразил сожаление по поводу того, что ВСУ не будут заходить в Москву и Кремль.

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На Кремль должны идти россияне, а не ВСУ

Оппозиционер уверяет, что с самого начала против войны выступали до 40 миллионов россиян. Более того, в течение войны эта цифра, по его мнению, только растет.

"Там разные мотивы. Но тем не менее количество людей, осуждающих войну, объективно растет, и достаточно заметно. Для Путина это опасный тренд. Наверное, ему там осторожно уже докладывают", – убежден Геннадий Гудков.

В то же время, он отметил, что Владимир Путин сейчас пытается консолидировать именно ту часть аппарата чиновников, которые его очень сильно ненавидят. Ведь с начала войны они потеряли все, что имели деньги и возможность жить за пределами России.

Сейчас нужно не только на поле боя одерживать победу над Путиным, а получать ее и внутри России. А кто придет к Путину в Кремль или в бункер? Вот ответьте мне на этот простой вопрос,

– спрашивает российский оппозиционер.

Геннадий Гудков о делах Кремля и Путина: смотрите видео

По словам оппозиционера, самым простым ответом на этот вопрос станет то, что в Кремль придет украинская армия и проведет парад на красной площади.

"Если кто-то в это верит – искренне сочувствую. К сожалению, такого не будет. К сожалению, не будет капитуляции, пока Путин в Кремле и у него есть огромный ядерный арсенал. Но кто-то должен прийти, не ожидая его физической смерти", – отмечает он. Гудков.

Он убежден, что этого не могут сделать ни украинцы, ни Ходорковский, ни Навальный с Яшиным, сидящим в тюрьме. Также он снял ответственность и с себя, потому что находится в эмиграции.

Этого никто не может сделать. Это могут сделать только люди, которые находятся внутри России и способны к таким действиям. Этот вариант имеет ключевое значение – не меньше, чем военная победа,

– резюмировал оппозиционный политик из России.

Что в Украине говорят о входе на территорию России