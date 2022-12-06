Так, в ефірі 24 каналу російський опозиційний політик Геннадій Гудков висловив жаль щодо того, що ЗСУ не будуть заходити в Москву та Кремль.

Також цікаво Білорусь нападе сьогодні, а Росія випустить усі ракети: як не піддатися впливу російських ІПСО

На Кремль мають йти росіяни, а не ЗСУ

Опозиціонер запевняє, буцімто з самого початку проти війни виступали до 40 мільйонів росіян. Ба більше, протягом війни ця цифра, на його думку, лише зростає.

"Там різні мотиви. Та тим не менш кількість людей, які засуджують війну, об'єктивно зростає, і доволі помітно. Для Путіна це небезпечний тренд. Напевно, йому там обережно вже доповідають", – переконаний Геннадій Гудков.

Водночас він зазначив, що Владімір Путін нині намагається консолідувати саме ту частину апарату чиновників, які його дуже сильно ненавидять. Адже з початку війни вони втратили все, що мали – гроші та можливість жити за межами Росії.

Зараз потрібно не лише на полі бою отримувати перемогу над Путіним, а отримувати її й усередині Росії. А хто прийде до Путіна в Кремль чи бункер? От дайте мені відповідь на це просте питання,

– запитує російський опозиціонер.

Геннадій Гудков про справи Кремля та Путіна: дивіться відео

За словами опозиціонера, найпростішою відповіддю на це питання буде те, що в Кремль прийде українська армія та проведе парад на червоній площі.

"Якщо хтось у це вірить – щиро співчуваю. На жаль, такого не буде. На жаль, не буде капітуляції, поки Путін у Кремлі й у нього є величезний ядерний арсенал. Але хтось повинен прийти, не очікуючи його фізичної смерті", – наголошує Гудков.

Він переконаний, що цього не можуть зробити ні українці, ні Ходорковський, ні Навальний з Яшиним, які сидять у в'язниці. Так само він зняв відповідальність і з себе, бо перебуває в еміграції.

Цього ніхто не може зробити. Це можуть зробити лише люди, які зараз перебувають всередині Росії та здатні до таких дій. Цей варіант має ключове значення – не менший, ніж військова перемога,

– резюмував опозиційний політик з Росії.

Що в Україні кажуть про вхід на територію Росії