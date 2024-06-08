России не удалось реализовать Харьковскую операцию: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 8 июня записал свое традиционное вечернее обращение. В нем президент констатировал, что российская операция в Харьковской области провалилась.

Он отметил, что это направление, а также направления в Донецкой области будет усилено. На фоне этого Зеленский также рассказал о важных решениях партнеров, в частности, благодаря переговорам во Франции. Украина получит усиление в артиллерии, авиации, РЭБ и ПВО.

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Ситуация на Харьковском направлении

Владимир Зеленский в обращении сообщил, что 8 мая он обсудил с главнокомандующим Александром Сырским ситуацию на фронте. В частности, разговор касался Харьковского направления.

Очень весомый результат – то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление – усилено. И будет еще усилено,

– указал президент.

В то же время украинский гарант отметил, что был доклад и по Донецким направлениям, где наиболее трудно.

Новые решения по ПВО, артиллерии, авиации

Зеленский также отметил, что продолжается работа над тем, чтобы обеспечить больше резервов украинской армии. В частности, благодаря переговорам во Франции есть новая помощь для обороны нашей страны – от Франции и Соединенных Штатов.

Также есть определенные сдвиги и по артиллерии – Украина готовит новую производственную платформу для производства снарядов калибра 155. Кроме этого, будет также больше возможностей в авиации и РЭБ. Готовится новая системная основа для тренировки подразделений украинской армии.

Как отметил Владимир Зеленский, Украина продолжает максимальную коммуникацию с партнерами. Уже через неделю состоится первый Саммит мира. Впереди важные встречи и переговоры с европейскими лидерами.

Уже есть договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть – ближе к осени. Я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые действительно практически нас в этом поддерживают,

– сказал президент.

Также уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины. Зеленский указал, что эти месяцы – время для стратегических решений. Май расширил возможности на поле боя, в частности в дальнобойности. Июнь должен дать усиление дипломатии и стратегическим перспективам – всему тому, что может приблизить справедливый мир и дать больше силы нашему украинскому обществу.

Благодарность Зеленского

В ходе обращения Владимир Зеленский отметил украинских защитников, что на этой неделе лучше всего проявили себя в боях. Харьковское направление – это 36-я отдельная бригада морской пехоты и 92-я отдельная штурмовая бригада. Донецкая область – 55-я отдельная артиллерийская бригада.

Также особо отличились воины ГУР, а именно подразделение "Группа 13" и спецподразделение "Шаман". Не обошел вниманием Зеленский и СБУ – он поблагодарил Центр специальных операций "А", департаментам контрразведки и военной контрразведки.

"Спасибо! Каждая единица уничтоженной российской техники, каждая российская потеря – это плюс к гарантиям нашей украинской независимости", – сказал президент.