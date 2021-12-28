В России не верят в отключение страны от SWIFT

В Министерстве иностранных дел России сомневаются, что страну действительно могут отключить от системы SWIFT. Говорят, что такая информация появляется в инфопространстве часто.

Никаких реальных перспектив отключения от SWIFT нет. Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Важно Новые санкции и отключение России от системы SWIFT: что может ждать страну-агрессора

В России не верят в такие санкции

По словам чиновника, SWIFT – международная частная компания. Поэтому он не понимает, как США будут реализовывать "угрозы". Однако Биричевский говорит о больших рычагах давления США и уверяет, что Москва готова к любым неожиданностям.

Однако повторю – никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы отмечали это неоднократно в течение года,

– утверждает дипломат.

Он добавил, что тема отключения России от SWIFT периодически "то затихает, то появляется с новой силой".

Что этому предшествовало

На фоне вероятной угрозы нападения России в США и ЕС готовят агрессивные санкции. СМИ писали, что если агрессор таки решит атаковать Украину, Россию могут отключить от платежной системы SWIFT.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры уже разрабатывают ряд санкций, а среди ограничений действительно есть отключение от SWIFT.

Зато в Москве уверяют, мол, отключение от SWIFT переживут, однако сомневаются, что на такую санкцию Запад пойдет.

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