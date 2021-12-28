В России не верят в отключение страны от SWIFT

28 декабря 2021 , 08:35
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Источник:

"РИА Новости"

В Министерстве иностранных дел России сомневаются, что страну действительно могут отключить от системы SWIFT. Говорят, что такая информация появляется в инфопространстве часто.

Никаких реальных перспектив отключения от SWIFT нет. Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

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В России не верят в такие санкции

По словам чиновника, SWIFT – международная частная компания. Поэтому он не понимает, как США будут реализовывать "угрозы". Однако Биричевский говорит о больших рычагах давления США и уверяет, что Москва готова к любым неожиданностям.

Однако повторю – никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы отмечали это неоднократно в течение года,
– утверждает дипломат.

Он добавил, что тема отключения России от SWIFT периодически "то затихает, то появляется с новой силой".

Что этому предшествовало

  • На фоне вероятной угрозы нападения России в США и ЕС готовят агрессивные санкции. СМИ писали, что если агрессор таки решит атаковать Украину, Россию могут отключить от платежной системы SWIFT.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры уже разрабатывают ряд санкций, а среди ограничений действительно есть отключение от SWIFT.
  • Зато в Москве уверяют, мол, отключение от SWIFT переживут, однако сомневаются, что на такую санкцию Запад пойдет.
Обратите внимание! О том, что Россию хотят отключить от SWIFT заявляли еще в декабре 2020 года. СМИ писали, что Байден намеревался пойти на такой шаг из-за массовой хакерской атаки. Европарламент 29 апреля 2021 года принял решение, что отключит Россию от системы, если она нападет на Украину.

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Автор: Ольга Музика