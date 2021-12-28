Жодних реальних перспектив відключення від SWIFT немає. Про це заявив глава департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Бірічевський.

Важливо Нові санкції та відключення Росії від системи SWIFT: що може чекати на країну-агресора

У Росії не вірять в такі санкції

За словами чиновника, SWIFT — міжнародна приватна компанія. Тому він не розуміє, як США будуть реалізовували "загрози". Проте Бірічевський каже про великі важелі тиску США та запевняє, що Москва готова до будь-яких несподіванок.

Проте повторю – жодних реальних перспектив відключення Росії від SWIFT не проглядається, ми наголошували на цьому неодноразово протягом року,

– стверджує дипломат.

Він додав, що тема відключення Росії від SWIFT періодично "то затихає, то з'являється з новою силою".

Що цьому передувало

На тлі ймовірної загрози нападу Росії у США та ЄС готують агресивні санкції. ЗМІ писали, що якщо агресор таки вирішить атакувати Україну, Росію можуть відключити від платіжної системи SWIFT.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що західні партнери вже розробляють низку санкцій, а серед обмежень дійсно є відключення від SWIFT.

Натомість у Москві запевняють, мовляв, відключення від SWIFT переживуть, проте сумніваються, що на таку санкцію Захід піде.

Зверніть увагу! Про те, що Росію хочуть відключити від SWIFT, заявляли ще у грудні 2020 року. ЗМІ писали, що Байден мав намір піти на такий крок через масову хакерську атаку. Європарламент 29 квітня 2021 року ухвалив рішення, що відключить Росію від системи, якщо вона нападе на Україну.

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