России не выгодно, – Гармаш оценил возможность встречи в нормандском формате

Возможность встречи в нормандском формате на уровне президентов – нулевая. Кремль не заинтересован участвовать в переговорах.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. В то же время Россия может воспользоваться заявлением Германии о применении Bayraktar.

Обратите внимание Имеем право, – посол Украины ответил на "озабоченность" Германии применением Bayraktar

"На уровне президентов, мне кажется, такая вероятность (нормандской встречи – 24 канал) – нулевая. На уровне министров, возможно, она состоится. Но я не ожидаю никаких продуктивных решений, поскольку России не выгодно участвовать в нормандском формате", – сказал Гармаш.

Нормандский формат всегда накладывает на Россию обязательства, но она дистанцируется от любых обязанностей по минским договоренностям, сказал представитель Донбасса в ТКГ.

Последствия реакции Германии

По словам Гармаша, заявление немецких партнеров об озабоченности применением Украиной беспилотника Bayraktar может дать России стимул к встрече министров. Сергей Лавров, вероятно, захочет обвинить Украину в "нарушении минских договоренностей" из-за применения Bayraktar на высоком уровне.

. В правительстве Германии решили прокомментировать факт применения Вооруженными силами Украины беспилотника Bayraktar на Донбассе. Берлин выразил обеспокоенность, но сразу же получил жесткую реакцию украинского посольства.

Сергей Гармаш заявил, что в Меморандуме 2014 года написано, что запрет введен на применение иностранных беспилотников. В то же время Bayraktar после того, как они их купили у Турции, являются украинскими беспилотниками.

В этом случае Украина не нарушила Меморандум в 2014 году. Мы уже третье заседание ТКГ пытаемся добиться от России, чтобы она назвала какие документы называет минскими договоренностями, что именно она подразумевает. Сергей Гармаш Представитель Донецкой области в ТКХ

Россия не подтверждает, что Меморандум 2014 года считает минскими договоренностями, рассказал представитель Донбасса в ТКГ. В то же время Германия напомнила, что Меморандум касается минских договоренностей – это даже полезно для Украины, поскольку Россия будет вынуждена услышать этот сигнал.

Сергей Гармаш о встрече в нормандском формате: смотрите видео

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