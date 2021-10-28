России не выгодно, – Гармаш оценил возможность встречи в нормандском формате
Источник:24 канал
Возможность встречи в нормандском формате на уровне президентов – нулевая. Кремль не заинтересован участвовать в переговорах.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. В то же время Россия может воспользоваться заявлением Германии о применении Bayraktar.
Обратите внимание Имеем право, – посол Украины ответил на "озабоченность" Германии применением Bayraktar
"На уровне президентов, мне кажется, такая вероятность (нормандской встречи – 24 канал) – нулевая. На уровне министров, возможно, она состоится. Но я не ожидаю никаких продуктивных решений, поскольку России не выгодно участвовать в нормандском формате", – сказал Гармаш.
Нормандский формат всегда накладывает на Россию обязательства, но она дистанцируется от любых обязанностей по минским договоренностям, сказал представитель Донбасса в ТКГ.
Последствия реакции Германии
По словам Гармаша, заявление немецких партнеров об озабоченности применением Украиной беспилотника Bayraktar может дать России стимул к встрече министров. Сергей Лавров, вероятно, захочет обвинить Украину в "нарушении минских договоренностей" из-за применения Bayraktar на высоком уровне.Справка. В правительстве Германии решили прокомментировать факт применения Вооруженными силами Украины беспилотника Bayraktar на Донбассе. Берлин выразил обеспокоенность, но сразу же получил жесткую реакцию украинского посольства.
Сергей Гармаш заявил, что в Меморандуме 2014 года написано, что запрет введен на применение иностранных беспилотников. В то же время Bayraktar после того, как они их купили у Турции, являются украинскими беспилотниками.
В этом случае Украина не нарушила Меморандум в 2014 году. Мы уже третье заседание ТКГ пытаемся добиться от России, чтобы она назвала какие документы называет минскими договоренностями, что именно она подразумевает.
Россия не подтверждает, что Меморандум 2014 года считает минскими договоренностями, рассказал представитель Донбасса в ТКГ. В то же время Германия напомнила, что Меморандум касается минских договоренностей – это даже полезно для Украины, поскольку Россия будет вынуждена услышать этот сигнал.
Сергей Гармаш о встрече в нормандском формате: смотрите видео
Нормандский формат: последние новости
- В Кремле 14 октября высказались о возможной встрече в нормандском формате, Россия в очередной раз перевела ответственность на Украину: мол, "пока Киев не выполнит договоренности предыдущего саммита, следующего не будет".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что последние заявления Сергея Лаврова идут вопреки договоренностям лидеров нормандского формата.
- 26 октября в соцсетях Дмитрий Кулеба сообщил, что главы МИД стран "нормандской четверки" готовы к проведению переговоров. Есть одно исключение – глава МИД России Сергей Лавров.