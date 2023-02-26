Путин заявляет, что частичная мобилизация в России закончилась уже давно, однако указа об этом не было. Поэтому вражеские военкоматы продолжают отправлять россиян на гибель в Украину, хотя последние время от времени забрасывают их коктейлями Молотова.

Об инциденте, который произошел в ночь на 26 февраля в Сосновом Бору в Ленинградской области, информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские телеграм-каналы. Собственно, в этом населенном пункте неизвестный совершил поджог военкомата.

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Вероятно, мужчину ждет тюрьма

Установлено, что неизвестный был в черной толстовке, черных брюках и балаклаве. Около 03:00 он подошел к военкомату на улице Комсомольской, достал из пакета 4 стеклянных бутылки, а затем бросил две из них в здание и сбежал.

Одна из бутылок попала в окно Соцфонда, который размещается в одном здании с военкоматом, а другая – просто не вспыхнула. В то же время еще два коктейля Молотова разбились о металлическую оконную раму.

Очевидцы вызвали экстренные службы. Прибывшие на место пожарные потушили огонь за 20 минут. Пострадавших нет,

– написали российские СМИ.

Кроме того, они констатировали, что выгорела пластиковая облицовка потолка Соцфонда площадью в два квадратных метра. Также заметим, что помещение военкомата осталось невредимым.

К Кобзону не хочет никто

Это далеко не первый случай, когда гражданин России бросил в военкомат подрывную смесь. Очевидно, представители вражеского государства понимают, что на фронте их ожидает смерть, и нужно делать хоть что-то, чтобы не отправиться на войну.

Вспомним, что с начала широкомасштабного вторжения по состоянию на 26 февраля погибли 148 130 захватчиков. Только за минувшие сутки – 660 человек.

Также в ГПСУ сообщили, что пограничники в ближнем бою ликвидировали штурмовую группу россиян в Бахмуте. В результате 9 россиян отправились к Кобзону, еще 5 – в ряды "300-х".

Прибывшая на место происшествия полиция Россия обнаружила там фрагмент горлышка стеклянной бутылки и зажигалку. Собственно, сейчас вражеские силовики устанавливают личность злоумышленника и даже размышляют над возбуждением уголовного дела.



Потери врага за год широкомасштабной войны / Картинка 24 Канала